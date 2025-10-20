Una renuncia y una eliminación: así fue el domingo en MasterChef Celebrity

El reality de cocina de El 9 Televida vivió su primera gala de eliminación con una doble salida. Qué pasó. Acá te contamos.

El programa de cocina de las noches de El 9 Televida, MasterChef Celebrity, tuvo su primera gala de eliminación y, al contrario de lo que suele suceder en este tipo de formatos, esta vez, dos participantes dejaron el show. ¿Qué pasó? Acá te contamos todo lo que pasó este domingo 19 de octubre.

Lo primero que sucedió en esta crónica que relata los eventos más destacados de MasterChef Celebrity estuvo a cargo de Pablo Lescano. El líder de Damas Gratis luego de presentar su plato y deslumbrar al jurado anunció su renuncia. Sí, así como lees.

En un mismo programa, hizo bailar al estudio con uno de sus clásicos, presentó un plato cargado de historia familiar y anunció que dejaba el certamen para cumplir con sus compromisos musicales.

Mientras el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis se preparaba para degustar los platos, el cantante decidió romper la tensión y se puso a tocar y cantar No te creas tan importante. Para luego anunciar que por los compromisos musicales adquiridos con anterioridad se debía retirar del programa.

Tras escuchar la decisión del participante, los chefs continuaron anunciando qué participantes seguían en el programa, para así confirmar al primer eliminado de la temporada. Entonces hicieron pasar a Marixa Balli, Cachete Sierra, la Joaqui y Miguel Ángel Rodríguez, y les confirmaron que ninguno de los cuatro abandona el certamen.

Por último, hicieron pasar al frente a Roña Castro, Esteban Mirol, Emilia Attias y Luis Ventura. “Cuatro platos con muchas dificultades, es milimétrico lo que decidimos. Entendemos que es la primera semana, es muy difícil irse primero, pero las reglas son las reglas”, comentó Damián Betular.

“Quienes se salvan y continúan una semana más en esta competencia son Emilia y Esteban”, confirmó el chef. Finalmente llegó el momento de anunciar quién es el primer participante eliminado de la temporada: “El cocinero que abandona las cocinas de Masterchef Celebrity es Roña. Felicitaciones, Luis, seguís en competencia”.

“Te conocimos poco pero sabemos lo mucho que haces en tu vida afuera de acá, para esos comedores, tu familia, sos una persona muy bondadosa, así que por eso te felicito un montón”, comenzó expresando Donato de Santis. A lo que Germán Martitegui comentó que es muy difícil pararse frente a un campeón del mundo y decirle las cosas que hace mal.

Rápidamente, destacó su trabajo en los comedores y se comprometió a ir algún día a ayudarlo y devolverle lo que les dio esta semana. “Gracias, Roña, te queremos y gracias por estar en estas cocinas”, comentó Damián. Finalmente, Roña agradeció a todos y expresó: “Ojalá que gane el mejor de todos los compañeros”.

No te pierdas cómo avanza MasterChef Celebrity en El 9 Televida. Este lunes al término de Yali Çapkini.