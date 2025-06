Una re-vinculación fallida, enojo desde Europa y ¿anuncio de casamiento?: Un nuevo capítulo en la novela de Wanda Nara y Mauro Icardi

La telenovela del espectáculo argentino tuvo una nueva entrega. Esta vez de la mano de un intento de re-vinculación fallido y de un posteo que deslizó la chance de una boda. Mirá lo que pasó.

Un nuevo día, un nuevo capítulo que se escribe en la novela Argentina, con guión turco, que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi. Lo de este viernes es para pochoclo. Es que la conductora estalló en redes y acusó a la China Suárez de haber frustrado la revinculación del futbolista con sus hijas.

Quien primero puso el grito en el cielo, desde Europa, fue la empresaria. A través de sus historias acusó directamente a la actual pareja de Icardi de haber boicoteado la re-vinculación del futbolista con sus hijas, tal como lo estipuló la justicia argentina. Sin eufemismos la rubia escribió en sus historias de Instagram: “Cada lágrima de mis hijas las vas pagar!!! Hij@ de p…!!! Después de dos meses logramos que el papá pueda ver a sus hijas y vas al colegio? Y hacés que mi hija más chiquita no pueda merendar con su papá. Mala persona!!!”

Y en un segundo escrito puso: “Otra revinculación que esta Zorra hij@ de p… arruina”.

Horas más tarde, Icardi sorprendió a todos al anunciar que se casará con la China Suárez, confirmando los rumores sobre su relación. Además, el delantero del Galatasaray le envió un mensaje directo a su ex: le pidió que deje de referirse a la actriz en términos despectivosy que respete su vínculo actual.

“¿Me parece a mí o se le está dando vuelta la tortilla y cayendo las caretas a más de uno? Con razón andan un poco irritados del otro lado escribiendo barbaridades que no voy a reproducir en mis redes”, escribió Icardi en Instagram. Luego siguió, “¿Revinculación siguen diciendo? No existe ninguna revinculación porque el vínculo siempre estuvo (dicho por especialistas, no por mí) y todo en expediente”.

“Soltá de una vez Wandixxxxxx, muchos celos, mucho rencor, mucha envidia…Respetá a mi nueva pareja, a mí futura mujer.. Sigan comprando el circo del Lamborghini rosa que yo voy por la ¡¡¡TENENCIA DE MIS HIJAS!!!! Y cada vez más cerca…”, continuó el jugador del Galatasaray.

Y cerró con una referencia a Johnny Depp: “¡¡¡Tic, Tac, Tic, Tac…Falta poco Johnny!!!”.

En otra historia, explicó por qué la menor de sus hijas no estuvo en la merienda familiar: “Y con respecto a Isi, la más chiquita, no estuvo en la merienda porque se durmió en el sillón“. En el siguiente párrafo detalló que “la fui a ver en su acto escolar de fin de año, y de vuelta estaba un poco acongojada pensando que me la iba a llevar y nunca más iba a ver a su madre… ¿Será que una nena de 8 años piensa eso? ¿O le hicieron un lavado de cerebro en 6 meses con mentiras?”

“Ahhhhh, también me olvidaba aclarar que la pericia psicológica de una nena de 8 años dice que tiene lenguaje de adulto y repetitivo de la parte materna”, escribió luego. Y cerró con: “Respeté su decisión de dejarla descansar y no venir a merendar con sus otros hermanos, más allá que en los últimos 6 meses me dejaron verla un día solamente.Pronto se acomoda todo. Mauro ‘Johnny’ Icardi”, cerró.

Según trascendió, las niñas no habrían mostrado interés en vincularse con la actual pareja del futbolista. “Solo quieren ver al padre”, aseguraron. Este clima tenso habría motivado a La China a dar un paso al costado en el intento de acercamiento.

La relación entre Mauro Icardi y La China Suárez siempre generó controversia, especialmente después del mediático escándalo amoroso con Wanda Nara. Ahora, el foco está puesto en la convivencia y los vínculos familiares, que parecen estar lejos de encontrar la armonía.

Desde Europa, Wanda Nara habría “enloquecido” al enterarse del episodio en la escuela. Aunque aún no ha hecho declaraciones públicas, el entorno de la empresaria asegura que está furiosa y preocupada por el impacto emocional que esta situación podría tener en sus hijas.