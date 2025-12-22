Una previa de Navidad con preparaciones de nombres demasiado autóctonos dejó delantales grises en MasterChef Celebrity

Los participantes de MasterChef Celebrity tuvieron que realizar un plato navideño de distintos países y el jurado eligió entre los mejores y peores.

La gala de este domingo de MasterChef Celebrity, que emitió El 9 Televida, dejó momentos de tensión, adrenalina y preparaciones de nombres desconocidos que llevaron a algunos participantes al balcón y a otros a vestir delantales grises.

MasterChef Celebrity celebró la llegada de la Navidad en la emisión de este 21 de diciembre en El 9 Televida. En una noche especial, los participantes cocinaron platos navideños tradicionales de distintos países y compartieron un brindis con el jurado antes de dar inicio a la degustación.

En ese clima festivo, se coló un momento de tensión que reflejó escenas habituales de muchas reuniones familiares: Wanda Nara y Maxi López protagonizaron un cruce incómodo cuando la conductora recordó el inicio de su mediático y explosivo romance con Mauro Icardi. Todo se disparó a partir de un comentario de Sofía Gonet, conocida como La Reini, quien le pidió en tono de broma a Wanda que le presentara “un chongo con guita”. Lejos de esquivar el tema, la conductora respondió con ironía y mencionó a su ex: comentó que incluso había hablado con Maxi sobre la posibilidad de que le presentara a algún amigo “millonario”. El remate no tardó en llegar y elevó la temperatura en el estudio. Con una carcajada, Wanda lanzó una frase que provocó risas, sorpresa y una evidente incomodidad: recordó que Maxi “es tan generoso” que incluso a ella le presentó a un amigo con el que terminó casándose. Mientras despedía a la participante, la cámara captó la media sonrisa del exfutbolista y la reacción colectiva del estudio, que respondió con un elocuente “nooo”, dejando en claro que el pasado sigue dando que hablar. “Tengamos la Navidad en paz”, exclamó Germán Martitegui, mientras Wanda se excusaba. “Me la dejó servida La Reini”, concluyó, tentada de risa, haciendo que Sofi Gonet terminara reflejando el sentimiento generalizado tras la ácida confesión. “Todos mudos. Dejó mudo a todos en el canal”, expresó.

Una vez que todo presentaron sus preparaciones llegó el turno de que el jurado definiera quiénes subían al balcón y quienes quedaban con delantales grises.

Así, Maxi López, Emilia Attias, Sofia “La Reini” Gonet y Agustín “Cachete” Sierra subieron al balcón. Mientras que Claudio “Turco” Husain, Leandro “Chino” Leunis y La Joaqui quedaron con delantal gris.

No te pierdas lo que este lunes se emite al término de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.