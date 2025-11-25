Una participante de MasterChef Celebrity prendió fuego las redes con una foto en modo “veranito”

Una imagen de la participante del reality de cocina de El 9 Televida con una bikini de cuero bastó para se le explotaran las redes de comentarios. Mirá de quién hablamos.

Dentro de los famosos que participan en esta edición de MasterChef Celebrity se destacan muchs figuras con una gran exposición en redes sociales que han visto potenciada su llegada a diversos públicos a través de la pantalla, como es el caso de Evangelina Anderson que luego de anunciar su separación de Martín De Michelis, prendió fuego las redes con una foto en bikini.

La foto en cuestión apareció en la red social X, de la cuenta @evanderesonfac, una cuenta de apoyo a lo que Evangelina hace. Con 42 años recién cumplidos en octubre en una pose sensual y con una bikini de cuero negro la participante de MasterChef Celebrity celebró el calor, el fin de semana largo y el verano.

La imagen dejó cientos de comentarios como: “Le dije a la IA que me haga una foto de la mujer más perfecta y hermosa que pueda existir y me envío ésta!!!!”, “Hasta tomó la precaución de combinar la malla con el perro”, “Cómo se equivocó Demichelis, dejando a la vista, que no sólo fueron futbolística las malas decisiones”, sólo a modo de ejemplo.

Dentro de MasterChef, además de cocinar recetas, parece que se está cocinando un nuevo romance; al menos eso se rumorea. La información que circula en las redes y los medios de comunicación la vincula a un compañero de MasterChef Celebrity, pero con 16 años menos.

Todas las miradas señalan a Ian Lucas como quien se lleva las sonrisitas cómplices de la influencer y modelo. La información salió a la luz en el programa Gossip, donde la panelista “Esthercita” no se guardó nada: “Hay onda, hay tensión sexual, están a nada del coito”, lanzó sin filtro. Según detallaron en el ciclo, aunque todavía no se los ha visto concretar públicamente, los testigos hablan de “miradas cómplices” y un “flirteo” constante desde el primer día de grabación.