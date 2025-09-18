Una parábola de un reflejo en el espejo será la clave de lo que viene en Amor a Cualquier Precio

Ferit oscila entre el miedo y la culpa. La asertiva intervención de Halis Korhan será clave para que el joven, finalmente, acepte lo que siente y actúe en consecuencia. Mirá lo que se viene en el suceso de las noches de El 9 Televida.

Ferit insiste en casarse con Diyar a pesar de que la misma Seyran le pidió, por favor, que no lo haga. En una desgarradora conversación que se verá en el episodio de este jueves en Amor a Cualquier Precio, el más joven del clan Korhan reconocerá que tiene miedo de volver a intentarlo con la mujer que ama. Aún herido por el abandono de Seyran y manipulado por la culpa, prefiere someterse a apostar al amor. Pero, a no afligirse, que cual faro del fin del mundo, Halis Korhan llega con toda su sabiduría, su experticia y con una simple pregunta a iluminar el corazón de Ferit. ¿Qué se viene en El 9 Televida? Acá te contamos.

Halis Korhan, como el Haga de la familia, es la figura más respetada y venerada. Y será él con la enseñanza de una parábola el que logre hacer reaccionar a Ferit. Acorralado frente a la dolorosa realidad de perder a su gran, inmenso y eterno amor, el menor de los Korhan se verá parado frente a lo que de verdad siente.

Previo a que esto suceda, Seyran enfrentará a Ferit en el taller con una desgarradora conversación en donde la chica le cuestiona su inacción. En el episodio de Yalı Çapkını de este miércoles, la joven le dejó muy en claro que cuando ella le respondió la pregunta sobre si ella volvería a estar con él, como antes, si Ferit no se casaba con Diyar, era una clara y sincera declaración de amor de ella hacia él.

Seyran no comprende por qué Ferit tiene miedo. Esta vez, encerrados en el taller, el chico se lo explica. Cuando ella lo dejó, Diyar fue la que logró ayudarlo a que se volviera a armar, porque el abandono de Seyran lo devastó. Y ahora él tiene miedo de que algo similar suceda. A eso se suma la culpa que Ferit siente frente a lo que Diyar hizo por él. Se siente en deuda con ella, y él, erróneamente, interpreta que casándose le pagará.

Sin embargo, y más allá de está sincera conversación la intervención de Halis será crucial para que Ferit, finalmente, acepte lo que siente y actue en consecuencia. Una parábola de un reflejo en el espejo será la clave. No te pierdas ninguno de los episodios de Amor a Cualquier Precio que se vienen esta semana en El 9 Televida.