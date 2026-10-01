Una panelista de Cortá Por Lozano se enojo con PH y el conductor de Pasapalabra: “Que se olviden de mí”

Las principales figuras que entretienen a la audiencia a través de El 9 Televida quedaron envueltas en un inesperado frente de conflicto. Marixa Balli, quien diariamente deslumbra con sus intervenciones en Cortá por Lozano, expuso con absoluta crudeza las razones por las que le puso una cruz definitiva a dos de las grandes apuestas de la programación: Andy Kusnetzoff (PH: Podemos Hablar) e Iván de Pineda (Pasapalabra).

Una bomba estalló en los pasillos de la televisión y salpicó a grandes figuras que todos los días ves en la pantalla de El 9 Televida. Fiel a su estilo directo y sin rodeos, Marixa Balli, parte de Cortá Por Lozano, rompió el silencio y reveló los motivos de su enojo acumulado con Andy Kusnetzoff (conductor de PH: Podemos Hablar) e Iván de Pineda (conductor de Pasapalabra). La panelista contó qué actitudes la llevaron a tomar una decisión drástica y sin vuelta atrás, lo que provocó la sorpresiva respuesta del propio Andy.

El trasfondo del enojo con el conductor de PH se remonta a una bajada de último momento en el primer programa de una temporada pasada, donde la exvedette habría sido desplazada a punto de salir al aire para incluir a Florencia Peña.

“No lo necesito, soy una mujer de palabra”: la firme postura de Marixa

Consultada al respecto, la empresaria no ocultó su indignación por los supuestos destratos sufridos y ratificó que sus negativas a asistir a ambos ciclos son irreversibles.

“Me invitaron al primer programa hace unos años y sucedieron cosas que me molestaron, entonces yo dije ‘que se olviden de mí’. No me gusta que me jodan o que me molesten. No lo necesito, soy una mujer de palabra”, sentenció tajante Balli.

En cuanto al conflicto con Iván de Pineda, la panelista prefirió mantener mayor reserva sobre el episodio puntual, aunque dejó entrever un desplante similar durante la organización de un evento de moda: “Cada uno decide, somos libres y dueños de nuestra decisión y de nuestras acciones. Tiene que ser algo que me fascine para que vaya; hoy priorizo mi vida”.

La inesperada respuesta de Andy Kusnetzoff: “Tiene razón”

Tras las picantes declaraciones de Marixa, las cámaras fueron en busca del conductor de PH, quien, lejos de entrar en combate o polemizar, asumió la responsabilidad de la logística televisiva y le dio la razón a la exvedette.

Reconocimiento a la figura: “Me parece una gran invitada por sus amoríos y porque tiene mucha personalidad” .

Su versión de los hechos: “Eso es tema de la producción, no sé lo que pasó ese día. Pero si es así como lo cuenta, tiene razón. Yo le he pedido disculpas en su momento, no tengo otra postura que esta”.

Pese al pedido de disculpas del conductor y la intención de saldar viejas deudas, Marixa dejó en claro que no da brazo a torcer, demostrando que en el mundo del espectáculo las heridas del pasado tardan en sanar.