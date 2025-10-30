Una nueva muerte y muchas sospechas nublan la trama de Pasión Prohibida

A Pasión Prohibida le queda muy poco en la pantalla de El 9 Televida, lo que desencadenará una catarata de eventos y acciones que dan respiro, como esta nueva muerte que tiñe todo de un tono tragicómico.

Pasión Prohibida empieza a desandar el camino que la lleva al final del recorrido que empezó allá por julio de 2024 en la pantalla de El 9 Televida. Y con este principio del fin la trama se sentirá acelerada y llena de acción por momentos. Algunos personajes de la primera etapa volverán a aparecer y otros comienzan a despedirse. Y como parte de este proceso llega una nueva muerte y muchas sospechas que nublarán la trama. Conocé de qué hablamos en esta nota.

La prometida de Doğan les cuenta a Handan, Ender y Yildiz que han matado a Murat, la mano derecha del empresario, pero lo más bizarro es que las acusa indirectamente a ellas tres.

Murat, la mano derecha de Doğan, había comenzado a ser una molestia para Ender, Handan y Yildiz. Las tres tuvieron que tener una seria conversación con él para que dejase de incordiarlas e incluso planearon tenderle alguna trampa para separarlo de su jefe.

Lo que ninguna de las tres se imaginó nunca es que habría un giro completamente inesperado relacionado con este tema. Mientras conversan en casa de Yildiz, Hilal, la supuesta prometida de Doğan, les cuenta que la policía está en su casa y se encuentra interrogando al empresario.