Una nueva etapa llega a La Voz Argentina este martes

El talent show de las noches de El 9 Televida sigue siendo lo más visto a nivel nacional y cada vez falta menos para conocer quién será el o la ganadora. Mirá lo que se viene desde este martes cuando termine Amor a Cualquier Precio.

La Voz Argentina regresa este martes 30 de septiembre a la pantalla de El 9 Televida con cambios. Es que empieza una nueva etapa en la que la final está cada vez más y más cerca. A más de tres meses de su debut —comenzó el 23 de junio— ya se definieron quiénes son los mejores 5 de cada equipo dando inicio al Cuarto Round de la competencia de talentos.

Para seguir en carrera a partir de ahora, los cinco integrantes de cada team, liderados por Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda!, deberán deslumbrar a sus respectivos coaches y al resto del “jurado” para que vuelvan a apostar por ellos de cara a la etapa definitoria.

Como se viene desarrollando en las últimas semanas, la metodología seguirá siendo por equipos. Es decir, cantarán los 5 integrantes de cada uno de los equipos que lideran Lali, Luck Ra, Miranda y La Sole, y luego el coach podrá salvar a 2. Dejando otros 2 en manos del voto de los jurados y uno por team quedará eliminado.

Es decir que los participantes seguirán sin contar con el apoyo del voto del público (sólo lo hubo en una gala que fue en vivo). Aún no se anunció si la final será o no en vivo.

Reemplazo

Si bien todavía no hay una fecha establecida para la gran final de La Voz Argentina, lo cierto es que ya se sabe que está cada vez más cerca. Y el reality ya tiene un reemplazo que tomará su lugar en El 9 Televida será: Masterchef Celebrity.

La acalorada competencia de cocina entre famosos estará bajo la conducción de Wanda Nara (condujo Bake Off famosos), y el jurado estará compuesto por los chefs Damián Betular, Donato Di Santis y Germán Martitegui,