Una noche épica y caótica por igual dedicada a la Patria se vivió en MasterChef Celebrity

Todo el amor a la Patria fue puesto a prueba para los participantes de MasterChef Celebrity en la gala de este martes que se emitió en El 9 Televida. Mirá cómo la noche terminó en caos.

La consigna de este martes en la noche de última chance en MasterChef Celebrity antes de la gala de eliminación tuvo un tono patriota. Luego de la trivia que se utilizó para definir las duplas de cocina, la consigna se basaba en replicar la famosa torta argentina creada en Dolores, ciudad natal de Damián Betular, un postre emblemático compuesto por 25 capas de masa finísima, dulce de leche y glasé real. Pero lejos de lucirse, una de las duplas terminó protagonizando el momento más comentado y criticado de la noche. Mirá en qué terminó todo en El 9 Televida.

La torta original presentada por Betular era impecable: pareja, compacta, bien armada y con una proporción exacta entre capas y relleno.

Una vez definidas las duplas, luego de la trivia, el jurado tuvo 4 tortas para degustar y analizar. Las tortas más destacadas fueron las de las duplas conformadas por Sofía Martínez y Andy Chango —quienes se repusieron de sus respectivos papelones en la trivia inicial del programa— y por Alex Pelao y Julia Calvo.

La torta argentina de la periodista deportiva y el músico se encontraba muy bien estéticamente, y con sus bizcochos en excelente forma. “Es contundente de imagen, es como un ladrillo de capas y capas que están bien. El glasé se está secando y le falta, pero está bien. Falta un poquito de dulce de leche y detalles, pero tendrían que estar orgullosos”, les dijoDamián Betular a Sofi y Andy.

Martitegui les dijo a Martínez y Chango que están orgullosos de lo que hicieron y que Momi Giardina debería estar preocupada por la buena pareja que él hizo con la periodista ante su ausencia.

Alex y Julia tuvieron el cierre de la degustación, y fueron justo de un difícil traspié de Sofía “La Reini” Gonet y Miguel Ángel Rodríguez en el que Donato de Santis bromeó con que debían pedirle perdón a Dolores, pueblo donde nació la torta argentina.

Por otro lado, lo que prepararon Miguel Ángel y La Reini se convirtió rápidamente en uno de los fallos más memorables de la temporada.

Desde el comienzo de la preparación ya se advertía el caos: capas disparejas, bordes rotos, masas de distintos tamaños y dulce de leche desbordando por todos lados. El glasé, lejos de aportar prolijidad, terminó generando un “efecto domo” que deformó por completo el postre. La propia influencer lo dijo en tono de broma mientras decoraba: “Seguros como la nada”.

Cuando llegó el momento de presentar el plato, intentaron salvar la situación con humor y una especie de minipasarela improvisada. Wanda Nara, fascinada por la actitud de la creadora de contenido, incluso comentó: “Yo no puedo ver la torta, solo miro a la Reini, está impresionante”. Pero ni la simpatía ni el show lograron desviar la atención del desastre visual.

“La torta es un caos. Tiene dulce de leche chorreando por los costados; mucho al principio y se va secando hacia arriba. Es muy poco homogénea. No me gusta la base”, dijo Martitegui.

Donato de Santis fue aún más técnico a la hora de dar su devolución: “Ustedes tuvieron la muestra de cómo debería ser: compacta, homogénea. Acá tomó el efecto domo”. Y para finalizar, Betular remató con: “Rico va a estar siempre porque es masa con dulce de leche… pero no podemos obviar la estética”.