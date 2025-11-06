Una mentira con patas muy cortas se descubre en Pasión Prohibida

La prometida de Doğan parece haber inventado una mentira, que por suerte, poco durará. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Doğan salió de la cárcel ya con una nueva pareja. No quedó muy en claro de dónde salió la mujer y cómo llegaron, supuestamente, a comprometerse, pero bueno, ahí va… haciendo maldades. Sin embargo, esta vez, su mala jugada quedará expuesta. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Todo sucede cuando Doğan visita a Yildiz una mañana para hablar con ella sobre un asunto muy importante: la noche anterior un hombre intentó agredirle diciendo que venía de parte de Tarcan. El hombre no paraba de gritar la frase: “¡Deja en paz a Yildiz!”.

En cuanto el empresario le cuenta el suceso, ella niega rotundamente tener alguna relación sentimental con el cantante y advierte al padre de su hija de que hay algo que le suena raro y que cree que hay alguien detrás de todo esto, dejándole caer que se refiere a su nueva prometida.

Doğan no cree nada de lo que dice Yildiz desde que le traicionó y ella decide llamar a Tarcan para tener una conversación y que el empresario la escuche en directo, para que viese que lo que ella cuenta es toda la verdad.

Cuando el cantante llega, empieza a hablar con Yildiz y Doğan se da cuenta al escucharlos que el artista no tiene nada que ver y que no están juntos. Esto deja en duda quién está verdaderamente detrás de todo.

No te pierdas cómo sigue esto, en el próximo episodio de Pasión Prohibida, la novela que cautivó al mundo desde Turquía.