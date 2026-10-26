Una mendocina con superpoderes: Elina Costantini aseguró en PH Podemos Hablar contactarse con extraterrestres, con la virgen y Jesús

La reciente emisión de PH, Podemos Hablar dejó momentos de absoluta sorpresa y repercusión mediática. Durante su paso por el clásico ciclo conducido por Andy Kusnetzoff a través de la pantalla de El 9 Televida, Elina Costantini sorprendió a todos los presentes y televidentes al asegurar que posee percepciones extrasensoriales desde su infancia.

El programa de entrevistas que cada fin de semana lidera la pantalla nocturna volvió a acaparar la atención de las redes sociales y los portales de espectáculos. En esta oportunidad, una de las invitadas de la mesa, Elina Costantini, protagonizó el segmento más comentado de la noche al compartir vivencias de carácter paranormal que forman parte de su intimidad.

Ante la atónita mirada de figuras como Karina Mazzocco y Coco Sily, la esposa del empresario Eduardo Costantini afirmó que experimenta visiones y recibe mensajes desde que era pequeña.

Visiones desde la infancia y contacto con seres de otros mundos

Durante la clásica sección del Punto de Encuentro, la creadora de la Semana de la Alta Costura detalló cómo convive con estas supuestas revelaciones a lo largo de su vida.

Conexión espiritual y mística: “Desde mis cinco años me bajan informaciones. Así como con Dios, Jesús, la Virgen, los santos, también los extraterrestres” , expresó ante la sorpresa generalizada del estudio.

El diálogo con el panel: Ante las consultas de sus compañeros sobre la naturaleza de estas experiencias, Elina explicó que tras un período en el que dejó de percibir estas sensaciones debido a mudanzas y trámites, logró recuperarlas. “Me conecto con gente que ya no está, pero mucho con la Virgen, con Jesús y el Diablo… me dan mensajes”, añadió.

El detalle sobre los supuestos extraterrestres y la reacción de los invitados

El momento más llamativo de la noche se produjo cuando la empresaria se refirió de manera específica a sus supuestos encuentros con seres espaciales, un relato que generó tanto asombro como preguntas entre los presentes.

Consultada por los mensajes que supuestamente le transmiten, Elina indicó que uno de ellos, recibido en 2018, estaba vinculado a la necesidad de “ayudar a las mujeres”. Asimismo, ante la ocurrencia de Coco Sily sobre si las mascotas percibían estas situaciones, ella aseguró que los animales reaccionan ladrando ante este tipo de presencias.

Para cerrar el tema, la invitada describió una supuesta interacción personal con un ser de otro origen: “El que se me apareció a mí tenía muchos años, tenía 1280 años, me dijo que era una persona joven y me dijo que era del planeta Upmal. Busqué información y existe”, sentenció ante la mirada de los conductores y el resto de los invitados.