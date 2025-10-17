“Una lloradita y a seguir”: La Joaqui rompió en llanto en MasterChef Celebrity

La frustración versus el deseo de ganar se apoderaron de La Joaqui en MasterChef Celebrity y así lo expresó la cantante en la gala de este jueves que se vio en El 9 Televida.

Este jueves se emitió en la pantalla de El 9 Televida la primera noche de última chance en esta temporada de Masterchef Celebrity. Y la presentación de La Joaqui fue una de las que más emocionó en la jornada de delantales grises. Acá te contamos por qué.

La cantante se animó a salir de su zona de confort y se metió en la competencia más exigente de la televisión argentina, donde deberá mostrar sus dotes culinarios. Sin embargo, las frustraciones y los miedos comenzaron a jugar en contra, y ella terminó estallando en llanto frente al jurado y a sus compañeros.

La Joaqui no tuvo el comienzo que esperaba para el programa. Durante su primer día, y de compañera con Momi Giardina,no lograron pasar el primer plato y se llevaron el delantal gris. Durante el último programa del jueves 16 de octubre, tampoco siguió de la mejor manera, y las frustraciones no tardaron en crecer. Es así como protagonizó un emotivo momento frente a todos, cuando fue su turno de entregar la comida a los jurados.

“La estoy pasando muy mal, soy fatal en la cocina”, expresó la Joaqui entre lágrimas y Donato de Santis le dijo que tuviera más confianza en sí misma. “¿Qué es lo que te gustaría ser en este programa?”, indagó el chef y tras dudarlo, la participante afirmó: “Quiero ganar y empecé fatal”.

“Repetite a vos misma ‘quiero ganar’, esto es un primer paso, autoconvencerte y después empezar a aplicar esa determinación, en la vida la determinación es todo”, comentó el cocinero. En ese momento, Wanda Nara afirmó: “Vos ya sos una ganadora de esta vida, tenés todo para ganar este programa y lo que te propongas, porque ya ganaste”.

Cuando la participante comentó que estaba mejor, Donato afirmó: “Largar esto es sano”. A lo que la participante confesó que estaba muy nerviosa y entre risas, frente a cámara, comentó: “Una lloradita y a seguir”.

La Joaqui no logró superar la prueba del jueves 16 de octubre, por lo que fue una de las que pasó a la gala de eliminación.

