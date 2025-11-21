Una jugada de Altay lo deja al descubierto y es Kumru quien toma la posta para acomodar las cosas en Pasión Prohibida

A pesar de la rabia que ha sentido al descubrirlo, Kumru le pide a su padre que le deje que sea ella la que se vengue de Altay por haber estado riéndose de ella todo este tiempo.

Kumru invita a Altay a una pequeña fiesta que celebraba en su mansión y le sugiere que venga acompañado de su tía y su madre. El joven así lo hace y llega a la mansión sin imaginarse que su juego terminó.

“¿Quieres casarte conmigo?”, le dice Kumru de repente a Altay. Acto seguido, le dice que, para pedir su mano, deberá traer a su madre verdadera, lo que deja al joven con la cara desencajada porque esto significa que todo se descubrió.

