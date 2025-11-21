Una jugada de Altay lo deja al descubierto y es Kumru quien toma la posta para acomodar las cosas en Pasión Prohibida

La joven deja en evidencia al inversor por haberla utilizado todo este tiempo para acercase a su padre. Mirá lo que pasa en Pasión Prohibida.
La novela de las tardes de El 9 Televida empieza a dejar algunos de los asuntos en orden. Como quien acomoda la casa antes de partir la trama, se ordena de cara a la final de Pasión Prohibida y en eso salta a la luz la verdadera intención de Altay. Mirá lo que se viene en Yasak Elma para la próxima semana.
Altay comete varios errores y eso provoca que Ender descubra que se había infiltrado en la empresa para pasarle información a unos enemigos de Doğan. El empresario tampoco tarda en descubrir la verdad y ha querido contárselo a Kumru antes de despedirlo.
A pesar de la rabia que ha sentido al descubrirlo, Kumru le pide a su padre que le deje que sea ella la que se vengue de Altay por haber estado riéndose de ella todo este tiempo.
Kumru invita a Altay a una pequeña fiesta que celebraba en su mansión y le sugiere que venga acompañado de su tía y su madre. El joven así lo hace y llega a la mansión sin imaginarse que su juego terminó.
“¿Quieres casarte conmigo?”, le dice Kumru de repente a Altay. Acto seguido, le dice que, para pedir su mano, deberá traer a su madre verdadera, lo que deja al joven con la cara desencajada porque esto significa que todo se descubrió.
Para saber qué más pasa, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.