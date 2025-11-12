Una irreconocible Zeynep se para de manos frente a su marido en Pasión Prohibida

Ahora que la mujer sabe el interés que su marido tiene, el de divorciarse de ella y no dejarle ni un centavo; no le dejará pasar nada. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Zeynep regresó a Pasión Prohibida, pero completamente cambiada. Sin Alihan y con otra actitud la hermana de Yildiz hizo su sorprendente aparición en la novela de las tardes de El 9 Televida, y ahora demostrará con fuerza todo ese cambio. Mirá lo que hará.

Zeynep llega muy contenta a la casa de su hermana, pero cuando le cuentan toda la verdad se queda en shock. Ella no tenía ni idea de que su marido quería divorciarse y menos de esa forma tan rastrera.

En un principio, su idea era firmar los papeles sin pedirle nada a cambio, ya que no quería problemas y tampoco quería estar con un hombre que no la amaba, pero Yildiz y Asuman le han dicho que ellas se encargan de todo.

Zeynep se reunirá con su marido en un restaurante para hablar y dejarle las cosas claras tal y como han planeado su madre y su hermana. En cuanto llega al lugar, le comunica a Saffet que se divorciará, pero… ¡por la cantidad de 10 millones!

Él no quiere aceptar el trato, pero sabe que tiene las de perder, así que intenta por todos los medios convencer a Zeynep de que ha sido un error y de que él es buena persona. Ella no le cree nada después de cómo la ha tratado y le da un ultimátum: “Tienes dos días para decidirte ni uno más, o iré a los tribunales. Diré toda la verdad y pediré la mitad de tu fortuna”.

No te pierdas los momentos más decisivos y finales de la serie que llegó de Turquía y te conquistó desde hace más de un año. Pasión Prohibida, la novela de las tardes de El 9 Televida.