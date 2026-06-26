¿Una indirecta para Andrea del Boca? La polémica pregunta de Santiago del Moro tras el accidente de Yanina Zilli en Gran Hermano

El conductor le consultó a la exvedette si había evaluado dejar el reality luego de su brutal caída. Sin embargo, en las redes sociales los fanáticos no se lo dejaron pasar y aseguraron que el interrogante tuvo un destinatario oculto.

La gala de Gran Hermano Generación Dorada, el reality de las noches de El 9 Televida, sigue sumando capítulos de tensión y debate, no solo dentro de la convivencia sino también en el universo digital. Luego del tremendo susto nacional que significó la violenta caída de Yanina Zilli al correr hacia el teléfono dorado —donde golpeó su cabeza y debió ser asistida por el cuerpo médico—, el foco de la polémica se trasladó sorpresivamente hacia Santiago del Moro por una picante pregunta que detonó una ola de teorías en las redes sociales.

Al comenzar la emisión en vivo, el conductor ingresó de manera virtual a la casa más famosa del país con la intención de llevar tranquilidad sobre el estado de salud de la exvedette de 60 años. Fiel a su estilo, arrancó con un comentario distendido para romper el hielo: “Zilli, me asustaste mucho, nos asustamos todos mucho. Explicame qué hacías corriendo al teléfono con esos tacazos así… solamente vos”.

Yanina, lejos de victimizarse, se tomó el accidente con muchísimo humor y asumió la total culpa de su blooper: “¿Qué hacía yo a los 60 años corriendo…? Era una sandalia que no tenía ni talonera. Pero yo estoy loca, es una inconsciencia, me olvido de que tengo 60 con esas sandalias”. Sin embargo, el clima simpático cambió de golpe por un inesperado interrogante del conductor.

La pregunta que encendió la polémica en las redes

Sin anestesia, Del Moro miró fijo a la pantalla del televisor del living y le lanzó una consulta letal a la participante: “¿Pensaste en algún momento en abandonar?”.

Si bien Yanina Zilli recogió el guante y admitió de forma muy sincera que el desgaste mental del encierro tras cuatro meses la hizo dudar durante la madrugada (“Pensé que era una señal, este juego te lleva puesto de la cabeza”), los televidentes y usuarios de X (Twitter) pusieron la lupa en el verdadero trasfondo de la pregunta.

Para la gran mayoría de la comunidad digital, la consulta de Santiago del Moro no fue azarosa, sino una sutil y filosa indirecta dirigida de manera encubierta hacia Andrea del Boca.

¿Por qué todos hablan de Andrea del Boca?

Los fanáticos del reality no tardaron en unir los cabos sueltos. En los últimos días, la emblemática actriz argentina también había protagonizado una serie de caídas accidentales dentro de la casa que despertaron la preocupación de la producción.

A este factor físico se le sumaron fuertes versiones de pasillo que indicaban que Del Boca venía manifestando un profundo cansancio por el aislamiento y evaluaba su continuidad en el juego. Para colmo de males, la actriz acababa de salir de la placa de nominados gracias al voto positivo del público en la misma noche. Por este motivo, para los seguidores del programa, el conductor aprovechó el accidente de la Zilli para tirar un “tiro por elevación” y marcarle la cancha a la histórica protagonista de telenovelas.

“Esa pregunta no fue para la Zilli, fue un palazo directo para Andrea del Boca para ver si reaccionaba”, fue uno de los tantos comentarios que se volvieron virales en X durante la transmisión del debate.

A pesar de las especulaciones y la interna flotando en el aire del living, Yanina cerró el momento confirmando que se queda a dar pelea en la recta final: “Si me tengo que ir, será en el momento en que me saque la gente”. Por ahora hay paz en la casa, pero las jugadas maestras —tanto de los participantes como de la conducción— están a la orden del día.