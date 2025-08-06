Una foto, un vestido, mil recuerdos: Afra Saraçoğlu, la actriz de Amor a Cualquier Precio, captada por los fans con un atuendo muy especial

Apareció en redes una foto de Afra Saraçoğlu con unas fanáticas y que, por la ropa que la actriz de Amor A Cualquier Precio llevaba puesta trajo mil recuerdos.

Desde que Afra Saraçoğlu terminó de trabajar en el rodaje del éxito de las noches de El 9 Televida, Amor a Cualquier Precio, poco se supo de ella. Sólo algunas instantáneas que retrataron su breve descanso con amigos por Grecia. Y desde que retomó su trabajo para Disney con la nueva serie Pera, pocas imágenes de su nuevo look se filtraron. Sin embargo, como siempre, el fandom llega a donde ni la prensa ni los paparazzo pueden y las redes se llenaron de imágenes de la actriz con un particular vestido que, para las memoriosas fanáticas, está lleno de recuerdos.

Se ve que Afra Saraçoğlues escurridiza, no como su ex- compañero de Yalı Çapkını y exnovio Mert Ramazan Demir a quien sí pillan los fotógrafos. Pero lo que a los paparazzo se les escapa al fandom no. Y a las pruebas nos remitimos.

Desde el martes unas fotos llamaron la atención en las redes. Es que mostraban a la actriz que intrepretó a Seyran Şanlı por tres años con un vestido, que el fandom supo indentificar al vuelo y que de sólo verlo la nostalgia las invadió.

La primera vez que se vio a Afra con ese atuendo fue en un carrusel de imágenes que la actriz compartió de su paso por España. Viaje al que fue acompañada de sus amigos y que sucedió inmediatamente después de las románticas vacaciones que pasó con Mert Ramazan Demir en Portugal. Fue entre Lisboa y Marbella, a donde también estuvo con el actor que hizo de Ferrit Korhan.

Por lo que volver a ver a la actriz con esa ropa fue un nostálgico viaje al pasado. Y una muestra de que, claramente, la joven vive una vida bastante más normal de lo que se puede pensar.

