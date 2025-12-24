Una foto de MasterChef Celebrity ¿motivo de una nueva disputa entre Wanda Nara y La China Suárez?

La conductora compartió una imagen de todo el equipo del reality show de cocina que emite El 9 Televida y tuvo que eliminarla unos minutos después al advertir que mostraba a un nuevo concursante vinculado al pasado de la China Suárez.

¿Habrá sido a propósito? Vaya uno a saber. Lo real es que Wanda Nara, la conductora de MasterChef Celebrity, el reality de cocina de El 9 Televida, subió una foto del equipo completo del programa y al poco tiempo la debió eliminar porque allí aparece alguien vinculado al pasado de La China Suárez, y que además, al aire todavía no aparece. ¿De quién se trata? Enterate en esta nota.

La conductora sorprendió al compartir una imagen de todo el equipo que trabaja delante y detrás de cámara y, sin querer, dejó al descubierto la incorporación de Rusherking al programa. “‘My team” (“mi equipo”), escribió junto a la postal en la que se la ve rodeada tanto por la producción como por algunos de los famosos de esta temporada. Entre ellos, sentado en el piso, aparece el cantante y expareja de la China Suárez, una presencia que no pasó desapercibida y que promete reavivar el histórico enfrentamiento entre la conductora y la actriz.

El referente de la música urbana sería uno de los nombres que se sumarían como reemplazo de aquellas figuras que rechazaron participar de la semana de repechaje, instancia clave del certamen que ofrecerá una segunda oportunidad a los eliminados para volver a la competencia.

La presencia de Rusherking en la imagen, que fue detectada rápidamente por cuentas de redes sociales dedicadas a seguir el minuto a minuto de los famosos, como el Instagram En lo picante, llevó a que la conductora eliminara la publicación a los pocos minutos. No obstante, la captura ya se había viralizado y la información quedó expuesta.

En paralelo, el cantante habló con Intrusos durante la inauguración de un local de pastas, su nueva apuesta en el rubro gastronómico. Allí se refirió a sus romances más comentados, entre ellos los que mantuvo con la China Suárez y Ángela Torres. “Uno no elige de quién enamorarse. Yo soy totalmente transparente, no me pongo de novio con las más famosas, simplemente me enamoro”, expresó.

Durante la charla también reflexionó sobre el peso de la exposición mediática y cómo aprendió a convivir con ella. “Es un tema del pasado que ya superé. Al principio no es fácil encontrarte con los medios preguntándote cosas y con ese nivel de exposición, pero hoy lo manejo con mucha tranquilidad. Estoy en un momento muy feliz de mi vida, enfocado en mi música y en mí mismo. Aprendí a ser consciente”, afirmó, marcando distancia de las polémicas que atravesaron etapas anteriores de su carrera.