Una emotiva carta del más allá y un dramático reproche familiar sacudirán Bahar

La exitosa novela de las noches de El 9 Televida presentará giros trascendentales. Tras la muerte de Leyla, su última voluntad conmoverá a los protagonistas, mientras que una dramática complicación médica desatará la furia de Uras contra Bahar.

Los próximos episodios de Bahar, la gran producción internacional que cautiva a los televidentes mendocinos a través de la pantalla de El 9 Televida, estarán marcados por las lágrimas y la profunda emoción. Diez días después de su trágico fallecimiento en el quirófano, la abogada de Leyla citará formalmente a Bahar, Timur y Nevra para realizar la lectura oficial de su testamento, revelando un mensaje que nadie se imaginará escuchar.

Leyla dejará dos escritos completamente separados, exigiendo de antemano que eviten la tristeza y las lágrimas. En una de las cartas, dedicada especialmente a Bahar, le expresará que ella fue quien le otorgó el valor necesario para poder morir en paz y le confirmará que, más allá de cualquier conflicto familiar, siempre la considerará como su propia hija. Asimismo, el texto revelará que las pocas joyas que le quedaban quedarán bajo el resguardo de Nevra en agradecimiento por haber cuidado a su hijo.

Milagro en el quirófano bajo una presión extrema

Por otra parte, la trama médica de la novela de la señal local alcanzará niveles de máxima tensión cuando Seren deba ser sometida a una intervención de urgencia. La vida de la joven y de sus bebés prematuros colgará de un hilo, obligando a Bahar a actuar bajo una presión absoluta. Con total profesionalismo, la protagonista decidirá seguir al pie de la letra el protocolo médico y logrará un auténtico milagro dentro de la sala de operaciones, salvando a la madre y a los mellizos.

Sin embargo, lo que debería transformarse en un momento de absoluto alivio y celebración se convertirá de inmediato en un escenario colmado de reproches. La hazaña médica será el detonante de un fuerte quiebre familiar, cuyas imágenes exclusivas y adelantos estarán disponibles en la plataforma digital de elnueve.com.

Uras estallará de furia contra Bahar: “Jugaste a la superheroína”

La tensión contenida estallará de la peor manera en medio de los pasillos del hospital. Fuera de sí por el miedo y la enorme angustia acumulada, Uras irrumpirá con violencia y arrinconará a su madre con durísimos reclamos. El joven le recriminará con total frialdad el no haber solicitado su consentimiento explícito para llevar adelante la intervención quirúrgica de urgencia, asegurando que su accionar puso en serio riesgo la supervivencia de toda su familia.

“Puede que mueran igual… intentaste lo imposible jugando a la superheroína”, le gritará Uras sin filtros ante la mirada atónita de los presentes.

Ante el violento ataque, Evren intervendrá de inmediato en defensa de la doctora, intentando hacerle entender al joven que la rápida reacción de su madre fue lo único que mantuvo con vida a los bebés. A pesar del respaldo de su colega, las hirientes palabras de su hijo calarán hondo en el corazón de Bahar, quien hará enormes esfuerzos para no derrumbarse por completo en su lugar de trabajo. El desenlace de este fuerte cruce familiar se vivirá minuto a minuto por El 9 Televida.