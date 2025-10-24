Una dulce preparación que terminó destando la furia de Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity

La actriz sacó a relucir su lado perfeccionista y no perdonó nada, ni siquiera a uno de sus compañeros. Mirá lo que pasó en MasterChef Celebrity este jueves en El 9 Televida.

Este jueves una dulce preparación puso a prueba a todos los participantes de MasterChef Celebrity, sobre todo a Eugenia Tobal y su temperamento. El lado más perfeccionista de la actriz salió a relucir en la pantalla de El 9 Televida, incluso experimentó un ataque de furia que dejó a todos impactados. Mirá.

Desde el primer programa, fue señalada por los fanáticos como una de las estrellas del lugar, ya que logró superar la primera prueba y ganarse beneficios extras por sobre sus compañeros. Sin embargo, en el desafío pastelero del jueves 23 de octubre, la actriz mostró su lado más exigente y tuvo un ataque de furia contra la actitud de uno de sus compañeros.

Con el correr de los días, los desafíos se van complicando cada vez más, hasta poner en la cuerda floja a los participantes. Es así como, en el grupo de los más destacados, el jurado propuso una noche de pastelería, donde la paciencia y la precisión son clave para poder entregar un postre de lujo.

La pica de la noche fue entre Eugenia Tobal y Andy Chango. ¿Qué pasó?

Ambos participantes tienen perfiles muy diferentes entre sí. Mientras que Eugenia Tobal es la “estudiante aplicada”, Andy Chango es el divertido y bromista de la clase. Y todo fluye hasta que llega el momento de competir. Durante la noche de pastelería, el jurado quiso que aprendieran a compartir durante una competencia, y los cocineros debían pasarse la receta del brownie a través de un riel, de atrás para adelante o viceversa.

Andy buscó hacer “justicia” y tironeó para que el papel llegara primero a él, que se encontraba último en la fila, mientras que Eugenia intentó organizar y leer un poco la receta.

La actitud del cantante provocó la furia de la actriz, quien le gritó: “Esperen, esperen un poco. Soltá, ¡dale che! Pero soltá, soltá, Andy”. Incluso detrás de cámaras, expresó su enojo contra su compañero. “Andy que no suelta la soga, no se puede”, lanzó con dureza. Ante esta actitud, Chango se defendió y, en tono bromista, dijo: “Pará, desde que era chiquito que no me hablaban así”.

Los participantes decidieron no meterse en el cruce, mientras que los usuarios de las redes sociales daban sus opiniones y se dividían entre ambos famosos. Eugenia Tobal decidió rendirse ante la pelea, pero siguió mostrando su enojo contra esa actitud. Andy Chango, por su parte, se alejó de la polémica y continuó con sus bromas.

Así y todo, se consagró como uno de los mejores brownies de la noche. Seguí de cerca todo lo que pasa en MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.