Una despedida que iba a ser emotiva y termina en inolvidable: Alto bardo se viene en Pasión Prohibida

Ömer intenta dejar atrás su mala experiencia con Kumru y Çağatay pero se ve que todo conspira en su contra. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida en El 9 Televida.

Ömer llegó a Pasión Prohibida de la mano del difunto Hasan Alí, y nunca escaló demasiado. Siempre quedó allí en la novela de las siestas de El 9 Televida, y al parecer, así se retira, sin pena ni gloria, pero de manera inolvidable por el escándalo que se genera en su despedida. Mirá lo que va a pasar.

El anuncio del compromiso de Ender con Çağatay desata una guerra entre la empresaria y Yildiz, quien hasta ese momento su mejor amiga. Y todo queda al descubierto en la despedida de Omer. Ender intenta hablar con Yildiz, pero ésta no se digna ni a mirarla a la cara: “Han pasado muchas cosas para que esté enfadada, así que lo estoy”.

La tensión de la conversación aumenta por momentos, hasta que la mujer de Doğan no ha aguantado más y explota amenazando a Ender.

Sin pensárselo dos veces,agarra el lujoso bolso de la empresaria y una copa de vino, a modo de advertencia de lo que es capaz de hacer. Ender, sin dar su brazo a torcer, en contra partida agarra la campera a de la mujer y un tenedor amenazando con romperla si la otra vuelca el contenido dentro de la cartera.

Sin miedo a nada, y jugada y sin fichas, Yildiz cumple con su amenaza destrozando el bolso de la mujer, y Ender la emprende con la campera de la rubia. Rápidamente, Caner y Emir corren a separarlas, pero ya era tarde. ¿Cómo va a seguir todo de ahora en más den Pasión Prohibida? Para averiguarlo, no dejés de ver ningún episodio de la novela de las siestas de El 9 Televida.