Una de las duplas más carismáticas y divertidas de MasterChef Celebrity quedó en el mano a mano de cara a la eliminación

La determinación del jurado significó la eliminación de una de las participantes más queridas de la temporada y modificó por completo el tramo decisivo del certamen, a pocos días del esperado repechaje.

Este lunes dos participantes de MasterChef Celebrity, el reality de cocina que se adueña del rating de las noches de El 9 Televida, se vieron obligadas a decirle adiós al programa: una de ellas por el resultado de su preparación, mientras que otra se despidió oficialmente de sus compañeros. Mirá cómo se vivió la última gala de eliminación del 2025.

En una noche sin concesiones, los participantes peor puntuados de esta semana, con el delantal negro, debieron someterse a los estrictos requerimientos de los chefs Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Así, Momi Giardina, Andy Chango, Chino Leunis, La Joaqui, Susana Roccasalvo y El Turco Husaín fueron los participantes que disputaban la continuidad en el reality de cocina de El 9 Televida.

Luego de una gala de última oportunidad que los dejó al borde de la eliminación, Momi Giardina y Andy Chango se enfrentaron en el mano a mano final de la noche de MasterChef Celebrity. Lo que hasta ese momento había sido una de las duplas más carismáticas y divertidas de la temporada se transformó, en cuestión de minutos, en una disputa decisiva por la continuidad en el certamen.

El jurado fue especialmente severo en sus devoluciones y no pasó por alto ningún error, remarcando además que no era la primera vez que ambos participantes atravesaban una instancia similar. Finalmente, la resolución sorprendió a todos: Momi Giardina fue la nueva eliminada del reality de cocina.

La conductora del certamen dejó a todos boquiabiertos cuando llamó a Maxi López para que baje del balcón y le anuncie a sus compañeros una dolorosa decisión que debió tomar para poder viajar a Suiza y acompañar a su actual pareja a días del nacimiento de su hijo Lando.

“Se me terminó el tiempo. Me están esperando, así que tengo que viajar”, dijo Maxi estremeciendo al set de grabación. Sumado a esto dijo dejó una propuesta que generó aplausos de sus compañeros: “La decisión está tomada y tengo que irme. Tengo que acompañar a Daniela en Europa. Pero… voy a volver. Vuelvo después de unas semanitas para estar de nuevo con mi familia de MasterChef”.

