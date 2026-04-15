Una confesión inesperada, un hijo que juzga y una separación que nadie vio venir; así se viene Bahar en El 9 Televida

Lo que comenzó como una investigación para encontrar a un culpable, terminará con la familia dinamitada y un enfrentamiento madre e hijo que dejará a la audiencia sin aliento.

La noche de este miércoles en El 9 Televida promete ser una de las más intensas y desgarradoras para los seguidores de Bahar. Lo que comenzó como una investigación para encontrar a un culpable terminará con la familia dinamitada y un enfrentamiento madre e hijo que dejará a la audiencia sin aliento.

La verdad de Bahar: “Fui yo”

En el capítulo de esta noche, la tensión llegará a su punto máximo cuando el investigador contratado por Efsun reúna a todos para señalar al culpable de haberla empujado por las escaleras. Ante el intento de culpar a Rengin, Bahar romperá el silencio con una confesión impactante: “Fui yo”.

Sin embargo, la protagonista aclarará que, aunque entró a la casa para recuperar los pendientes de su madre, jamás la empujó. “Su lengua escupe veneno”, confesará Bahar, agotada de los maltratos de su consuegra. Con una dignidad recuperada, Bahar decidirá cortar lazos definitivamente con Efsun: “No se puede formar una familia con tanta desconfianza”.

El reproche más doloroso: Uras contra su madre

Pero el alivio de decir la verdad durará poco. Uras, lejos de comprender el sufrimiento de su madre, estallará contra ella de la manera más cruel. “Me has avergonzado, no eres la misma”, le recriminará, poniéndose del lado de las apariencias y de su familia política.

La respuesta de Bahar será una verdad que dolerá: le recordará todos los sacrificios que hizo por él, callando humillaciones y soportando deudas para que él pudiera ser feliz. “Tú sí que me has avergonzado”, le lanzará una Bahar herida, marcando una distancia que parece irreconciliable.

El final de un amor: Seren y Uras se separan

El daño colateral de esta guerra entre madres terminará de la peor manera. Seren y Uras se verán envueltos en una discusión que escalará rápidamente hasta que la realidad los golpee: sus familias son incompatibles.

“No podemos ser una familia, no puedo lidiar con esto el resto de mi vida”, sentenciará Seren entre lágrimas antes de marcharse. La pareja, que espera gemelos, se encuentra ahora frente al abismo por culpa de un entorno tóxico que no les da tregua.

¿Logrará Bahar reconstruir el vínculo con su hijo? ¿Es este el final definitivo para Seren y Uras? No te pierdas este capítulo clave, hoy al término de Noticiero 9 Edición Central por Canal 9 Televida.