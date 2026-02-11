Una cena romántica y un plan siniestro sacuden la paz familiar en Bahar

La protagonista disfrutó de una noche soñada junto a sus hijos y su esposo, sin sospechar que detrás de las risas se escondía una traición imperdonable. Mientras la familia celebraba su unión, una amenaza en las redes sociales y un rastro de cenizas pusieron en peligro el secreto mejor guardado del hospital.

La noche en la pantalla de El 9 Televida comenzó con un respiro de alegría para la familia de Bahar. Luego de atravesar tormentas personales y profesionales, la doctora aceptó una cena en un restaurante animado junto a Timur, Aziz y Umay. El ambiente de espectáculos y risas propició un acercamiento inesperado cuando la pareja se levantó a bailar, despertando la ilusión de sus hijos, quienes celebraban ver a sus padres nuevamente unidos. ¿Será algo duradero y, sobre todo, verdadero?

En medio de la pista, un Timur visiblemente confundido intentó recomponer el vínculo sentimental preguntándole a su esposa cuándo podrían volver a estar juntos como antes, a lo que ella respondió con honestidad pidiendo más tiempo para sanar.

Sin embargo, la felicidad fue solo un espejismo alimentado por la hipocresía del cirujano. Mientras Umay compartía emocionada el video del baile en sus redes sociales, Parla observaba las imágenes desde su casa con un profundo rechazo.

La hija de Rengin, cansada de las mentiras, se preguntó cuánto tiempo más podrá sostenerse ese matrimonio ficticio y se mostró decidida a revelar la verdad que todos ocultan. Esta presión digital obligó a Timur a actuar con rapidez para evitar que su doble vida quedara expuesta ante los ojos de su esposa, quien empezaba a confiar nuevamente en las intenciones del hombre que alguna vez amó.

Tras regresar de la cena, el médico ejecutó un plan desesperado para borrar las pruebas de su traición. Aprovechando un momento de soledad en el salón, Timur quemó en la chimenea el revelador collage que Parla había preparado para Bahar, donde se exponían las pruebas de su infidelidad con Rengin. Con el corazón acelerado, el cirujano logró destruir la evidencia y tranquilizar a su amante, asegurándole que el secreto está a salvo. No obstante, sabe que el peligro persiste, ya que la joven está dispuesta a utilizar cualquier recurso para desenmascararlo y terminar con la farsa que mantiene a su madre en las sombras.

El conflicto interno del prestigioso médico parece no tener fin mientras su corazón se divide entre el deber familiar y su pasión prohibida. En medio de este caos, Bahar intentó acercarlo a su hijo Aziz, pidiéndole que le brinde el amor y apoyo que el joven tanto necesita fuera del ámbito hospitalario. La tensión crece cada noche en la pantalla de Canal 9, donde la protagonista ignora que el hombre con el que bailó apasionadamente es el mismo que minutos después quemaba su confianza en una hoguera de mentiras. El regreso al hospital solo intensificará la guerra silenciosa con Rengin, dejando el destino de todos en manos de una verdad que ya no puede ocultarse.