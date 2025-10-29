Una cebolla y un puré lo dejaron afuera de MasterChef Celebrity

Este martes a la noche en El 9 Televida se vivió una nueva gala de eliminación en MasterChef Celebrity. Mirá quién quedó afuera del reality.

Este martes se llevó a cabo la gala de eliminación de MasterChef Celebrity en El 9 Televida. La postergada salida que quedó trunca el domingo como consecuencia de las elecciones de medio término se puso al aire esta noche y un puré y una cebolla fueron los causantes de la salida de esta persona. Enterate de quién se trata.

Los once participantes que habían tenido desempeños irregulares en las pruebas anteriores se pusieron el delantal negro y compitieron entre sí para mantenerse en carrera. Entre ellos estuvieron Momi Giardina, Cachete Sierra, La Joaqui, Sofi Martínez, Ian Lucas, Julia Calvo, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, el Turco Husaín, Sofía “La Reini” Gonet y el periodista Esteban Mirol.

El jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis planteó un desafío libre, pero con una consigna muy clara: preparar un plato agridulce que incluyera una fruta, en cualquiera de sus formas. “Puede ser en una salsa, un puré, una compota o hasta caramelizada, pero tiene que estar presente. Y recuerden: ni tomate ni palta cuentan como fruta”, advirtió Martitegui, marcando el nivel de detalle que se esperaba en cada preparación.

Con solo 60 minutos para cocinar y tres para pasar por el mercado, los famosos corrieron contrarreloj. Una vez finalizado el tiempo, llegó el momento de las devoluciones. Las mejores presentaciones de la noche fueron las de La Joaqui, La Reini, el Turco Husaín y Momi Giardina, quienes fueron las primeras en subir al balcón de los salvados. “Estaban riquísimos, con identidad y bien resueltos”, destacó Betular, elogiando el avance de los participantes.

Luego, Cachete Sierra, Sofi Martínez, Maxi López e Ian Lucas lograron zafar de la eliminación, aunque con observaciones sobre los puntos de cocción y la presentación. “Van mejorando, pero todavía falta confianza”, comentó Donato, alentando a que se animen a mostrar más personalidad en los platos.

Así, la definición quedó entre Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez y Esteban Mirol, tres figuras que hasta el último minuto esperaron el veredicto del jurado. Julia fue la primera en recibir buenas noticias: su plato, aunque con algunos fallos técnicos, había sido lo suficientemente sólido como para continuar.

El periodista de Telefe Noticias, quien fue la imagen de Telenueve durante dos décadas, no convenció con su matambre de cerdo con salsa agridulce y guarnición de batata, pera y cebollas caramelizadas.

Un error técnico del periodista terminó siendo crucial. “Cuando procesás las cebollas, por eso los chefs no las procesamos nunca, largan un líquido con el que la cebolla queda completamente amarga. Si nadie la picaría y todos la procesarían. Le cambia completamente el sabor”, le explicó Martitegui. Tras una deliberación breve pero intensa, el jurado dio su fallo final y convitió a Esteban Mirol, que se convirtió en el segundo eliminado de MasterChef Celebrity 2025.