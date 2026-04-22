¿Una bomba en Gran Hermano?: Aseguran que Gladys “La Bomba Tucumana” entraría en reemplazo de La Maciel

Según la información de los medios de CABA, la producción estaría cerrando el ingreso de Gladys “La Bomba Tucumana” como nueva participante del reality.

El vacío que dejó Jéssica “La Maciel” tras su abrupta salida de Gran Hermano: Generación Dorada podría durar muy poco. En las últimas horas, un fuerte rumor comenzó a circular en redes sociales y despertó la expectativa de todos los fanáticos: la producción estaría cerrando el ingreso de Gladys “La Bomba Tucumana” como nueva participante del reality.

La noticia fue difundida por la cuenta especializada “Mundo Famosos”, donde aseguraron: “Me acaban de confirmar que La Bomba Tucumana ingresa a Gran Hermano en el lugar que dejó vacante La Maciel”. De concretarse, la cantante llegaría para aportar su fuerte personalidad en un momento donde la casa está dividida y bajo una tensión constante.

Una experta en formatos de convivencia y competencia

No sería la primera vez que Gladys se somete a la exposición de un reality de alto perfil. La artista tucumana cuenta con un extenso currículum que incluye pasos por el Bailando por un Sueño (2017), el Cantando 2020, Canta Conmigo Ahora y el reciente Cantando 2024. Su capacidad para generar contenido y su frontalidad la convierten en la candidata ideal para sacudir la modorra de los “hermanitos”.

El hueco que dejó el escándalo de La Maciel

El ingreso de Gladys se daría para cubrir el cupo de La Maciel, quien abandonó la competencia el pasado lunes tras sufrir un ataque de pánico. Cabe recordar que la participante colapsó luego de ser notificada por la Policía Federal dentro de la casa sobre una grave denuncia en su contra vinculada a la explotación sexual.

“Mi familia me necesita”, fueron las últimas palabras de la influencer antes de cruzar la puerta, dejando a sus compañeros (especialmente a Yipio) en un estado de angustia total. Ahora, el ingreso de una figura consagrada como “La Bomba” podría cambiar drásticamente el humor y las alianzas dentro de la casa más famosa del país.

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