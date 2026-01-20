Una boda, una traición y una muerte inesperada: el capítulo más explosivo de La Traición

Una boda soñada, una denuncia demoledora y una muerte inesperada cambian el rumbo de la historia que se emite por El 9 Televida a las 14:30 horas, el gran éxito turco de las siestas mendocinas.

Cuando todo parecía encaminarse hacia la felicidad, una cadena de traiciones, acusaciones y tragedias sacude a las familias de La Traición, la novela turca de las siestas de El 9 Televida. Mientras algunos celebran el amor, otros tejen alianzas oscuras que prometen destruirlo todo. Nada es lo que parece y nadie está a salvo.

En los nuevos episodios de La Traición (Aldatmak), la tensión alcanza niveles nunca antes vistos. İpek da un paso decisivo en su plan: le propone a Tarik unir fuerzas para enfrentar a Güzide y separarla definitivamente de Sezai. La joven ya no disimula su odio y sus movimientos empiezan a ser cada vez más peligrosos.

Mientras tanto, el amor parece imponerse con la esperada boda de Oylum y Kahraman, quienes se preparan para comenzar una nueva vida juntos. Sin embargo, la felicidad dura poco. En pleno casamiento, una denuncia sacude a todos: la policía llega al lugar y detiene a Mualla, acusándola de haber asesinado y enterrado a Behram. La información comprometedora proviene de un hombre vinculado al pasado de los Dicleli, que se la entrega a Oltan, quien no duda en llevarla ante las autoridades.

Por otro lado, Güzide y Mualla vuelven a estar juntas, aunque el clima está lejos de ser tranquilo. Sezai finalmente abre los ojos y confirma la animosidad de su hija hacia Güzide, lo que lo lleva a enfrentar a İpek en una escena tan intensa como traumática. Pero ese cruce se ve interrumpido por una noticia devastadora.

En paralelo, Tolga y Selin intentan construir un hogar, aunque no reciben la respuesta que esperaban de Oltan. La ilusión se desvanece rápido. Y como si fuera poco, Ümit y Yeşim atraviesan un giro dramático: durante un servicio de catering, uno de los comensales muere por una intoxicación, lo que desata un nuevo escándalo.

Nada está asegurado en La Traición (Aldatmak), la novela que arrasa en las siestas de Mendoza por El 9 Televida, de lunes a viernes a las 14:30 horas.