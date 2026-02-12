Una apuesta inesperada y una cena en juego tras el picante cruce de Wanda Nara y Maxi López

La conductora y el exfutbolista paralizaron el estudio de MasterChef Celebrity con un ida y vuelta cargado de chicanas. En medio de la “semana del terror”, un exótico ingrediente marino sirvió de excusa para un desafío público que terminó con una promesa que encendió las redes sociales.

La pantalla de El 9 Televida fue testigo de un momento que nadie esperaba durante la segunda gala de la “semana del terror” en MasterChef Celebrity. Antes de que el jurado descubriera lo que debían cocinar, Wanda Nara conversó con los participantes sobre sus miedos, pero nada se acercaría a lo que le tocó enfrentar a Maxi López, que quedó en shock al ver el molusco con el que iba a tener que lidiar en la noche de este miércoles. A tal punto llegó su sentir que mirá lo que le ofreció a Wanda para que lo ayudara a sacar el bicho de la pecera.

La conductora chicaneó al exfutbolista recordando que ella ya se había animado a probar insectos en programas anteriores, a lo que él respondió con una frase letal sobre las experiencias compartidas en el pasado, dejando en claro que ya no le teme a nada.

La tensión aumentó cuando el jurado, integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, reveló el ingrediente estrella de la noche: la almeja panopea. Este molusco gigante, conocido por su aspecto intimidante y su gran tamaño, generó una reacción de asco y desconcierto en todo el estudio.

Fue Damián Betular quien presentó al exótico ejemplar, mientras que Donato de Santis advirtió sobre la complejidad de su limpieza y la necesidad de consumirlo fresco. Sin embargo, el verdadero problema para los famosos no fue la cocción, sino tener que sacar a los moluscos vivos de una pecera mientras expulsaban chorros de agua.

Visiblemente afectado y negado a tocar al molusco, Maxi López decidió jugar su última carta y desafió directamente a la conductora. “Te apuesto una cena si la agarrás vos, donde quieras“, lanzó el participante ante la mirada atónita de sus compañeros. Lejos de achicarse, Wanda Nara aceptó el reto de inmediato y, con una mezcla de valentía y humor, metió las manos en el agua para atrapar las dos almejas que su expareja debía cocinar. Tras ganar la apuesta, la empresaria no perdió la oportunidad de perseguir a Maxi López por el estudio con las panopeas en la mano, provocando risas y gritos de nerviosismo.

El divertido ida y vuelta confirmó el excelente vínculo que mantienen actualmente, pero también dejó abierta la gran incógnita sobre dónde y cuándo se cobrará a Wanda Nara la cena ganada. Mientras tanto, en las redes sociales los seguidores del programa no dejan de especular sobre este acercamiento a las cocinas más famosas del país. La competencia continúa subiendo de tono y los desafíos son cada vez más extremos, lo que demuestra que en este reality la relación entre los protagonistas es tan importante como el sabor de los platos. No te pierdas cómo sigue esta historia cada noche al término de Bahar por El 9 Televida.