Un turista denunció ser víctima de un “viudo negro” en Mendoza: lo habrían drogado y robado miles de dólares

Un turista malasio de 52 años denunció en Mendoza haber sido víctima de un viudo negro. Según su relato, el hombre perdió 3.500 dólares luego de un encuentro que comenzó a través de una aplicación de citas que habría incluido seducción, drogas y robo.

El hecho salió a la luz tras la presentación de la denuncia en la Oficina Fiscal de la Comisaría 2°, en la Ciudad de Mendoza. El turista, identificado con las iniciales L.H., aseguró que conoció al presunto ladrón, un hombre de unos 40 años, delgado y de estatura media, a través de Grindr, una app utilizada por la comunidad LGBTQ+.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la cita fue pactada para la noche del martes en un bar céntrico. Allí compartieron bebidas y, minutos después, el turista comenzó a sentir mareos y descompostura. Ante esto, ambos decidieron ir al departamento que el visitante alquila de forma temporal, ubicado sobre calle Rivadavia al 400.

Según L.H., el sospechoso estuvo solo unos minutos en el lugar y luego se retiró. El turista se durmió y, al despertar, descubrió que faltaban 3.500 dólares de sus pertenencias.

Como parte de la denuncia, el hombre entregó a la Policía capturas de pantalla de los chats y fotografías del sospechoso extraídas de la aplicación de citas. Personal de Policía Científica trabajó en el departamento para recabar pruebas, mientras que la causa quedó a cargo de la ayudante fiscal Soledad Orozco.