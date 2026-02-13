Un secreto que sale a la luz y un accidente fatal cambian el destino de Bahar para siempre

La noche más dramática de la pantalla líder de Mendoza dejó a los espectadores sin aliento. Mientras una verdad prohibida salía a la luz destruyendo la identidad de una joven, una huida desesperada termina en una tragedia. Mirá lo que va a pasar en Bahar en El 9 Televida.

La calma terminó para siempre en la vida de los protagonistas de Bahar. En una escena cargada de tensión, Selim decidió romper el silencio y enfrentar a Parla con la realidad que le fue negada durante años. Pero la revelación de este secreto cambiará para el resto del camino los hechos en la novela de las noches de El 9 Televida. Ya nada volverá a ser lo que fue.

Ignorando las súplicas y las distancias de Parla, Selim lanzó una confesión que funcionó como una verdadera bomba emocional: Timur es su verdadero padre. La revelación dejó a la adolescente paralizada, viendo cómo su mundo se desmoronaba al descubrir que el hombre que creía su progenitor en América era solo una fachada para ocultar el fruto de un romance clandestino y prohibido.

Mientras la verdad golpeaba a la joven, Rengin protagonizaba una carrera desesperada contra el tiempo. Al enterarse de las intenciones de Selim, la médica subió a su vehículo con un único objetivo: llegar a casa y silenciar a su hermano antes de que el secreto fuera revelado. Sin embargo, el miedo y la prisa se convirtieron en una combinación letal. En medio de la velocidad, perdió el control de su coche, sufriendo un vuelco espectacular que dejó su vida pendiendo de un hilo. Ahora, la mujer que dividió el corazón de Timur lucha por sobrevivir en una ironía del destino que la sitúa como paciente en el mismo hospital donde reinaba.

Por otro lado, la inteligencia de Bahar comenzó a atar los cabos sueltos de esta red de mentiras. Tras descubrir que Rengin es la verdadera madre de Parla, la protagonista empezó a reconstruir las confesiones que la joven le había hecho sobre el amante casado de su madre. La sospecha de que su propio marido es el hombre detrás del dolor de esta familia se volvió una certeza difícil de asimilar. Las piezas del rompecabezas encajaron de forma cruel, dejando a la doctora frente a una traición doble que amenaza con destruir los cimientos de su hogar y su carrera profesional.

El desenlace de esta jornada en El 9 Televida deja interrogantes urgentes sobre el futuro de la serie. Con Rengin en estado crítico y Parla enfrentando una crisis de identidad devastadora, el papel de Timur queda expuesto ante los ojos de todos. Los seguidores de la joya de las noches mendocinas aguardan con angustia para saber si el accidente será el fin de los secretos o el comienzo de una guerra abierta.