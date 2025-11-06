Un regreso, una eliminación y ¿un abandono?: MasterChef Celebrity is on fire!

En la emisión de MasterChef Celebrity de El 9 Televida se vió un regreso y se sintió la pena de la eliminación. Y mientras el programa estaba al aire, un periodista de espectáculos aseguró que la próxima semana un participante se baja definitivamente del reality. Toda la data, acá.

Una de cal, una de arena y una noticia bomba dejaron este miércoles la emisión de MasterChef Celebrity en El 9 Televida. No hizo falta que Luck Ra fuera este 05 de noviembre porque La Joaqui, su novia y la participante original del programa, estaba de regreso. Ella desde el balcón presenció la eliminación que se produjo luego del desafío de la caja misteriosa. Y como si esa salida no hubiera sido suficiente, comenzó a circular un fuerte rumor de abandono que estaría acordado para la semana que viene.

La Joaquina is back

“Habrás visto lo bien que te cuidó tu lugar Luck Ra, la verdad impresionante”, compartió Wanda Nara y la participante expresó: “Se puede decir que mi marido cocina mejor que yo… No es mi marido, soy de tu escuela, estoy manifestando”. Entonces Wanda recordó una conversación que tuvo con el cantante y comentó: “Pero él es de la escuela moderna, no quiere mucho los papeles, es más de la bendición”.

En cuanto al paso de Luck Ra por la competencia, la artista expresó: “Él es un sensible, estaba feliz, me dijo que quería volver y todo, la pasó bien, estuvo feliz acá”. Entonces comentó que es su primera vez en el balcón y que fue gracias a su novio.

Adiós al Peque

El desafío de la noche se encontraba debajo de cajas misteriosas, donde descubrieron ingredientes típicos de la gastronomía argentina. Sin embargo, los chefs les propusieron inspirarse con estos ingredientes, pero cocinar algo totalmente distinto y a gusto.

Once participantes se jugaron la permanencia en una gala de eliminación de alto voltaje, sometidos a la estricta evaluación de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Tras la deliberación, el jurado comenzó a salvar a los participantes de a grupos. Primero, Valu Cervantes, Momi Giardina, Sofía Martínez y Eugenia Tobal lograron subir al balcón pese a que sus platos no se lucieron. Luego, llegó el turno de Reini, Emilia Attias y el Chino Leunis, quienes recibieron elogios por haber cumplido a la perfección con la compleja consigna.

La tensión se concentró en la “cuerda floja” con Luis Ventura, Alex Pelao, el Peque Schwartzman y Andy Chango. Tras salvar a Ventura y Pelao por una mínima diferencia, Donato anunció el veredicto final: “El participante que deja MasterChef Celebrity es: El Peque Schwartzman”.

Y mientras esto salía al aire, un periodista de espectáculos afirmaba que una de las figuras más populares de esta edición del reality pegó “el portazo” y se sacó el delantal mucho antes de lo previsto.

“La que se va de MasterChef intempestivamente es la señorita Valu Cervantes”, dijo Ángel de Brito. Su revelación dejó atónitos a todos, puesto que la influencer es una de las participantes más populares de esta edición. Su decisión estaría íntimamente ligada a su pareja, Enzo Fernández. El campeón del mundo, que vive en Londres, le habría pedido que regresara.

Según indicaron en el programa, Cervantes ya le habría comunicado su decisión al canal y su última grabación sería el lunes 10 de noviembre. Todavía no se sabe si habrá un reemplazo o cómo se manejará su salida.