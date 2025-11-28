Un popurrí de eventos poco afortunados asoma en La Traición

La novela turca de las siestas de El 9 Televida, La Traición, se apresta a ingresar en una de las semanas con más cambios en la trama. Mirá lo que se viene para el próximo lunes.

A todo lo que dejó el casamiento, obligado, de Oylum ahora se suman eventos un poco más complejos en cuanto al peligro que correrán determinados personajes por empezar a descubrir la verdad detrás de los turbios negocios de Tarık y Oltan. Mirá lo que pasará la semana que viene en La Traición, la novela turca de las siestas de El 9 Televida.

Después de descubrir el verdadero costado de Mualla, Oylum intenta plantarse frente a ella, pero el maltrato no hace más que empeorar. Ya no es solo Behram quien la hostiga; su suegra se suma sin ningún límite, profundizando el sufrimiento de la joven. En medio de la discusión, un invitado inesperado irrumpe en la casa y cambia de inmediato el tono del enfrentamiento.

Mientras tanto, Güzide vuelve a quedar en el centro del conflicto cuando la confesión de Sezai la desestabiliza por completo. A su alrededor, los hilos se tensan aún más: Zeliş, que había logrado escapar tras ser sorprendida revisando la computadora de Oltan, ahora corre un riesgo mayor. Intentó sacarle fotos a las transferencias de su negocio ilegal de joyas, pero Oltan lo descubrió y comenzaron a perseguirla. La única esperanza es que Ozan esté dispuesto a arriesgarlo todo para protegerla.

En paralelo, la situación entre Tarık y Yeşim estalla nuevamente. Él la encuentra intentando ver a su hija y la amenaza con dejarla en la calle, mientras Yeşim responde con la advertencia de denunciarlo por secuestro. La tensión entre ambos sube a un nivel alarmante, justo cuando Tarık ya está siendo presionado por una llamada anónima que lo chantajea.

Y mientras todos luchan con sus propios conflictos, un drama oculto sacude aún más a la familia. El hermano de Güzide, İlknur, tras recibir el rechazo de todos, terminó refugiándose en un hotel de mala muerte. Allí fue brutalmente apuñalado. Ahora está internado en grave estado… y nadie de su familia lo sabe.

Entre amenazas, secretos que salen a la luz y vínculos que se quiebran, La Traición sigue atrapando a la audiencia cada siesta por El 9 Televida, donde cada capítulo deja claro que en esta historia nadie está a salvo.