¿Un pago de fianza con un interés mayor detrás? Pasión Prohibida siempre sorprendiendo

Caner y Emir terminan detenidos y para sorpresa de todos Kumru es quien paga su fianza. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela de las tardes de El 9 Televida.

Doğan comienza a sospechar que su hija Kumru ha metido la mano en algo, y que detrás de lo que la joven hizo hay algo más que bondad. ¿Será que Kumru se enamoró? Algo inesperado, hasta ahora, empieza a tomar forma en la novela turca de las tardes de El 9 Televida, Pasión Prohibida.

Caner y Emir siguen en la cárcel y están esperando a que alguien pague la fianza para que puedan salir lo antes posible. Yildiz y Ender han intentado conseguir el dinero haciendo distintos trabajos, pero todavía no les alcanzaba para pagar la gran cantidad que piden para liberarlos.

Kumru fue a visitar a su amigo para darle ánimos y le dijo que este problema se solucionaría pronto. Lo que no se esperaba Caner es que su amiga… ¡pagaría la fianza para que salieran de allí! Ellos están muy unidos y el hermano de Ender le ha ayudado mucho con su nuevo emprendimiento de una tienda de bolsos de lujo.

Doğan descubre que su hija ha sacado del banco 400 liras sin consultarle nada y es muy raro que Kumru sacara el dinero en efectivo, ya que no es lo habitual y eso le hace dudar. El empresario empieza a sospechar que su hija ha usado ese dinero para… ¡sacar de la cárcel a Caner y a Emir!

Por supuesto, Doğan conoce muy bien a Kumru y no se equivoca. Los amigos se sorprenden mucho cuando se enteran de la noticia e incluso Emir pone en duda que Kumru esté enamorada de Caner. ¿Estará su amigo en lo cierto o solo será un agradecimiento por ayudarla con su nuevo emprendimiento? ¿Será algo más? Para averiguarlo, no te pierdas los próximos episodios de Pasión Prohibida en El 9 Televida.