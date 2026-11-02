Un oasis urbano en San Telmo: así es la histórica casona donde Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí

La “boda pop” del año entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat continúa revelando sus secretos más fascinantes. Tras dar el “sí, quiero” en un festejo cargado de emoción y estrellas, salieron a la luz los detalles de Casa Carlos, la imponente casona de época ubicada en el corazón de San Telmo que sirvió como refugio íntimo para la pareja.

Buscando mantenerse alejados del bullicio urbano pero sin salir de la Ciudad de Buenos Aires, Lali Espósito y Pedro Rosemblat encontraron en Casa Carlos el escenario perfecto para consolidar sus tres años de amor. Organizada de manera impecable por Claudia Villafañe, la celebración respetó a rajatabla la visión de los novios: un estilo minimalista, cálido y modesto que cautivó a sus invitados.

El espacio preserva la estructura de una clásica “casa chorizo” y ofrece rincones arquitectónicos de enorme valor histórico, combinados con una cuidada ambientación botánica.

Los rincones más impactantes de la casona

El inmueble reciclado para eventos exclusivos se destaca por una serie de detalles estilísticos que cautivaron a los presentes:

Arquitectura de época y calidez rústica: La estructura impresiona con sus paredes de ladrillo a la vista, pisos originales mantenidos a la perfección y amplias galerías sostenidas por columnas robustas.

Aberturas y luminaria vintage: Las puertas y ventanas conservan su estilo antiguo, acompañadas por artefactos de iluminación que crean una atmósfera acogedora tanto bajo techo como al aire libre.

El curioso baño abierto: Uno de los espacios que más llamó la atención de los curiosos fue el diseño del baño, de concepto abierto y con vista directa hacia los jardines interiores.

Naturaleza en el centro de la escena: Los árboles añejos y la abundante vegetación actuaron como el marco natural donde se montó la pista de baile y el altar.

Invitados, looks familiares y el emotivo momento de los votos

Durante el transcurso de la jornada, la tranquilidad del barrio porteño se vio interrumpida por el desfile de figuras del espectáculo y la política. Además de las excompañeras de Lali (Cande Vetrano, Mery del Cerro) y colegas de la música (Dillom, Juliana Gattas, Ale Sergi), la familia de la novia dijo presente con estilismos deslumbrantes: su hermana Anita lució un vestido rojo, mientras que su mamá, Majo Riera, apostó por un diseño verde floreado con tonos fucsia.

Por el lado de Pedro, estuvieron presentes sus compañeros de la plataforma Gelatina e integrantes del ámbito mediático como Tomás Rebord, Ofelia Fernández y Marcos Aramburu.

El punto culminante de la velada se vivió cuando la pareja pronunció sus votos al aire libre. En videos tomados por vecinos de las propiedades linderas, se escuchó a Lali pronunciar sentidas palabras como “por ser tu mujer” y reflexionar sobre la vida en pareja al remarcar que “las ausencias, las faltas y las decepciones son parte”, desatando una lluvia de aplausos entre todos los seres queridos que los rodeaban.