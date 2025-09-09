Un nuevo Darín: Úrsula Corberó y El Chino Darín esperan a su primer hijo

El anunció lo realizó la actriz española mediante sus redes sociales mostrando su pancita de embarazada. La ola de mensajes de mucho amor de colegas y seguidores no se hizo esperar.

La noticia del embarazo de Úrsula Corberó y el Chino Darín sacudió tanto a la prensa de espectáculos española como a la argentina. Es que la pareja anunció este martes, con una tierna foto, la llegada de su primer hijo. Así, se confirma que Ricardo Darín será abuelo por primera vez.

El posteo no tardó en llenarse de corazones, mensajes de amor y en volverse viral y recorrer los sitios online de todos lados. El mundo del arte español y argentino celebró con alegría y euforia la llega del “nuevo Darín”.

El orgulloso padre no tardó en compartir el posteo en donde fue etiquetado en sus historias con emojis que denotan emociones que desbordan.

Un amor detrás de escena

Úrsula y El Chino se conocieron durante el rodaje de la serie española La embajada, emitida por Antena 3 en 2015. Desde entonces, construyeron una relación sólida que combina amor, respeto y apoyo mutuo en sus proyectos profesionales.