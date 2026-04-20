¡No pudieron! El insólito boicot al encuentro íntimo de Brian Sarmiento y Danelik en Gran Hermano

Brian Sarmiento y Danelik Galazán, la pareja más fogosa de esta edición de Canal 9 Televida, volvieron a intentar concretar su encuentro bajo las sábanas, pero una serie de interrupciones desopilantes les arruinó el clima.

Lo que debía ser una noche de pasión en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada terminó convertida en una verdadera comedia de enredos. Brian Sarmiento y Danelik Galazán, la pareja más fogosa de esta edición del reality de El 9 Televida, volvieron a intentar concretar su encuentro bajo las sábanas, pero una serie de interrupciones desopilantes les arruinó el clima.

El consentimiento y el “pan de ajo”

Aprovechando que la habitación estaba vacía, el exfutbolista y la influencer tucumana comenzaron a besarse y acariciarse. Como lo exige el reglamento, la voz de Gran Hermano se activó para pedir el consentimiento. Tras dar el pulgar arriba a las cámaras, todo parecía indicar que el encuentro finalmente sucedería.

Sin embargo, el clima se cortó de la manera menos pensada. Martín Rodríguez entró dos veces al cuarto: la primera para preguntarles si querían “pan con ajo” y la segunda simplemente abriendo la puerta de par en par, dejando entrar toda la luz del pasillo.

Un final entre risas y exabruptos

Como si el pan de ajo no fuera suficiente para enfriar la pasión, el “golpe de gracia” lo dio Emanuel Di Gioia. El participante tuvo un inoportuno exabrupto intestinal en la habitación, lo que provocó que Brian y Danelik explotaran de risa y se resignaran por completo. “Por favor, ¿quién fue?”, gritó la influencer entre carcajadas, dando por terminada la noche romántica.

“Te comería, pero no se puede”

Tras el fallido encuentro, la tensión continuó en la cocina, donde los participantes mantuvieron un picante ida y vuelta. “¿Te llenaste o te quedaste con hambre?”, le consultó Danelik a Brian. El exfutbolista, pícaro, le respondió: “Te comería a vos, pero no se puede”, a lo que la tucumana redobló la apuesta: “Podés, pero te vas a quedar con más hambre, porque vas a querer repetir una y otra vez”.

Mientras la química sigue intacta, los seguidores del programa se preguntan si finalmente lograrán tener un momento a solas sin que ningún compañero (o el pan de ajo) se interponga en el camino.

No te pierdas la gala de eliminación de este lunes de Gran Hermano por El 9 Televida.