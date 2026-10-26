Un milagro médico y una traición al descubierto: el insólito caso que sacudirá a Bahar esta semana

Un caso clínico sin precedentes desatará un verdadero terremoto emocional en los pasillos del hospital. Durante los próximos capítulos de Bahar, la novela turca que atrapa a las noches mendocinas, una paciente con una extraña condición médica quedará en el centro de un escándalo inolvidable. Mirá lo que se viene en El 9 Televida.

Las noches de Bahar se preparan para dar paso a una de las semanas más intensas y cargadas de tensión dramática de la temporada. Lo que comenzó como un complejo diagnóstico ginecológico dentro del centro médico terminará desencadenando una profunda tragedia sentimental con repercusiones inmediatas.

La trama tomará temperatura cuando la doctora Bahar ingrese al despacho de Rengin para interiorizarse sobre la situación de una paciente. Allí, la especialista le revelará un diagnóstico médico que la dejará completamente helada y sin palabras.

Dos bebés, dos úteros y dos padres distintos

La ginecóloga le explicará a la protagonista que la paciente padece una rara malformación anatómica por la cual posee dos úteros, habiendo concebido a cada uno de sus bebés en momentos diferentes y con distintos hombres. La complejidad del caso pondrá en debate el dilema ético sobre cómo comunicarle semejante verdad al prometido de la joven, quien cree fervientemente ser el padre biológico de ambos niños.

Sin embargo, el destino jugará una carta imprevista: Emir, el novio de la paciente, escuchará parte de la conversación médica a escondidas e irrumpirá en la oficina sumergido en una furia ciega para exigir explicaciones inmediatas.

Ruptura escandalosa en el pasillo y parto de urgencia

Ante el acoso del joven, a Rengin no le quedará más remedio que limitar su explicación al aspecto puramente científico, confirmando que los bebés fueron concebidos en tiempos separados. El impacto del dato le permitirá a Emir unir cabos y recordar un breve distanciamiento que atravesó con su pareja, Duru, descubriendo así el engaño.

Frente a todos: Fuera de sí, el joven encarará a su prometida en medio del pasillo del hospital, cancelando la boda delante de médicos y pacientes: “¿Ibas a obligarme a amar al hijo de otro hombre como si fuera mío?” , le recriminará a viva voz.

Complicación inesperada: En medio del llanto y la desgarradora humillación pública, la situación se tornará aún más crítica cuando Duru comience sorpresivamente con el trabajo de parto en plena discusión, obligando al equipo médico a intervenir de urgencia.

No te pierdas los capítulos de esta semana de Bahar, de lunes a viernes en las noches de El 9 Televida.