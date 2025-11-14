Un MasterChef Celebrity dividido: Donato de Santis y Germán Martitegui entraron en la competencia

En una gala atípica dos de los jurados tomaron la posición de participantes y armaron equipos para competir. Acá, un resumen de la divertida noche que se vivió en El 9 Televida.

En la noche del jueves 13 de noviembre que se vio por El 9 Televida, los participantes de MasterChef Celebrity algo inusual tuvo lugar: los participantes se dividieron en dos equipos conducidos por Germán Martitegui y Donato de Santis. El objetivo era armar el catering de una banda de rock con algunas condiciones, como el uso de avellanas y la restricción de la carne. Así, en una batalla de egos y sabores se pusieron a trabajar en equipos.

Mientras Martitegui y de Santis pasaron a ser jugadores, Betular recibió la ayuda de Ariel Rodríguez Palacios y Emmanuel Horvilleur, y en ellos tres recayó la responsabilidad de tomar la decisión de qué equipo era el ganador y subía al balcón, pasando directo a la noche de beneficios.

El primer cruce feroz de los jurados en modo jugadores se dio por la vajilla y los utensilios. El duelo por la vajilla no fue el único foco de tensión—o de alegría—en un desafío grupal que puso a prueba no solo la destreza de los participantes, sino también la de sus líderes. Esta vez, la presión de la cocina se mezcló con risas espontáneas y complicidades inesperadas. Martitegui y de Santis dejaron de ser intocables jueces para calzarse el rol de estrategas, contagiar entusiasmo y, de paso, desatar la locura de los seguidores del programa.

Mientras estaban cocinando, Wanda Nara se acercó a conversar con Germán y le preguntó cómo viene su equipo. Sin dudarlo, el chef afirmó: “Mi equipo viene bárbaro, están súper motivados, es el mejor equipo que me podía tocar”. Rápidamente, todos los participantes de su equipo, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson, Alex Pelao, Julia Calvo y Walas, se emocionaron al escuchar al jurado.

Luego de una larga charla, Damián hizo pasar a todos al frente y anunció cuál fue la decisión que tomaron. “Estamos de acuerdo los tres, muy peleado. Sabor más y sabor menos, muy buenas presentaciones las dos, buenas propuestas. Yo creo que los backstages de una banda de rock estarían muy contentos”, comenzó expresando el chef.

Finalmente, anunció: “El equipo que sube al balcón y va directo a la noche de beneficios… el equipo ganador es el rojo (Team Donato)”. Rápidamente, el equipo comenzó a festejar y hasta Cachete Sierra levantó en sus hombros al chef de Santis. Antes de subir al balcón, Donato sentenció: “Hay que honrar a nuestros contrincantes, vayamos a felicitarlos”.

De esta manera, Momi Giardina, Andy Chango, Cachete Sierra y el Chino Leunis subieron al balcón, pasando a la noche de beneficios. Mientras que Walas, Evangelina Anderson, Valentina Cervantes, Alex Pelao y Julia Calvo se llevan delantal gris y van a la noche de última chance.

No te pierdas lo que sigue en El 9 Televida en el programa de cocina de las noches de Mendoza, al término de Amor a Cualquier Precio el próximo domingo 16 de noviembre.