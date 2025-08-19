Un límite te pido: Ender le pide casamiento a Çağatay en Pasión Prohibida

Ender a toda costa buscar venganza y si eso implica casarse varias veces, a ella parece que no le molesta. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida con la fanática del matrimonio.

Lo de Ender ya resulta cómico. Basta con recordar en qué contexto la conoció la audiencia de Pasión Prohibida en El 9 Televida para reconocer que, claramente, la mujer tiene una especia de adicción a los casamientos. Incluso, para intentar hacer sentir mal a un otro, ella no tiene problema en “sacrificarse” casándose, y así lo se hace saber a Çağatay. ¿Pasará?

Decidida a darles una lección, Ender le pide a Çağatay que unan fuerzas para vengarse de Yildiz y Doğan .

Çağatay y Ender están sacados con la unión de Yildiz y Doğan. Para el empresario, esto es un golpe duro, incapaz de creer que su exmujer ahora esté unida a su peor enemigo. Por otro lado, Ender se siente traicionada por Yildiz ya que ella deseaba ser la esposa del padre de Kumru.

Movida por el deseo de venganza, Ender se llega sin previo aviso en la mansión de Çağatay con una propuesta sorprendente: unir sus fuerzas mediante el matrimonio. “Lucharemos juntos contra Yildiz y Doğan“, le dice riéndose.

Por su lado, Çağatay rechaza de plano el plan de la mujer, considerándolo una locura y diciéndole que no está dispuesto a volver a darle el ‘Sí quiero’ a ninguna otra mujer.

A pesar de su negativa, Ender insiste en que reconsidere su oferta, dejando claro que esto podría ser beneficioso para ambos. Ahora, Çağatay se enfrenta a una decisión crucial: ¿Cederá y aceptará su propuesta, o mantendrá su postura firme de no volver a casarse?

Para saber cómo se resuelve esto, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.