Mantener un corazón saludable es el pilar de una vida plena y duradera, y esto va mucho más allá de la simple genética. La clave está en adoptar hábitos que nutran tanto el cuerpo como la mente.

El corazón, ese motor incansable que trabaja sin descanso, es el centro de nuestra vitalidad. Su salud es el pilar sobre el que se construye una vida larga y plena. Si bien la genética juega un papel importante, la ciencia ha demostrado de manera contundente que nuestras elecciones diarias son el factor determinante para mantener nuestro corazón fuerte y joven. La idea de “extender la vida” de este órgano no es una quimera futurista, sino una realidad alcanzable a través de hábitos conscientes y un compromiso con la calidad de vida. No se trata solo de añadir años, sino de añadir bienestar y vitalidad a cada uno de ellos.

Pautas para un corazón longevo

“La salud cardiovascular es el resultado de un enfoque integral que combina una alimentación inteligente, actividad física y el manejo del estrés. Adoptar estas pautas no es una restricción, sino una inversión en el futuro de tu bienestar. De allí que deba tenerse en cuenta algunos consejos fundamentales”, detalló el médico cardiólogo Andrés Donadi.

Nutrición inteligente : La alimentación es la base de un corazón sano. La clave es reducir la ingesta de grasas saturadas, grasas trans y sodio, y aumentar el consumo de alimentos ricos en nutrientes que lo protegen. Incorporar más frutas y verduras , que son una fuente de antioxidantes y fibra, ayuda a reducir el colesterol y la presión arterial. Las grasas saludables, como las que se encuentran en el aceite de oliva extra virgen, el aguacate y los frutos secos , protegen los vasos sanguíneos y reducen la inflamación. El consumo de pescado azul (salmón, sardinas) es fundamental por su alto contenido de ácidos grasos omega-3, que contribuyen a mantener el ritmo cardíaco regular y reducir los triglicéridos. Limite el consumo de carnes rojas y productos procesados.

Actividad física regular: El sedentarismo es uno de los mayores enemigos del corazón. El ejercicio fortalece el músculo cardíaco, mejora la circulación sanguínea, ayuda a mantener un peso saludable y reduce los niveles de colesterol y azúcar en la sangre. La recomendación general es de al menos 150 minutos de actividad moderada a la semana, como caminar a paso ligero, nadar o andar en bicicleta, o 75 minutos de actividad intensa. Lo importante es encontrar una rutina que disfrutes para que sea sostenible a largo plazo.

Manejo del estrés: El estrés crónico libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, que pueden elevar la presión arterial y el ritmo cardíaco. Aprender a gestionar el estrés es crucial para la salud cardiovascular. Prácticas como la meditación, el yoga, la respiración profunda o simplemente pasar tiempo en la naturaleza pueden tener un impacto significativo en la reducción de los niveles de estrés. Priorizar el también descanso es vital; Dormir entre 7 y 8 horas por noche permite al corazón ya todo el cuerpo recuperarse y repararse.

Consejos prácticos para la calidad de vida

Extender la vida de tu corazón no es una tarea titánica, sino una serie de pequeños cambios diarios que, sumados, generan un gran impacto.

Evitá el tabaco: Fumar es uno de los hábitos más dañinos para el sistema cardiovascular. El tabaco endurece las arterias, eleva la presión arterial y reduce la cantidad de oxígeno en la sangre. Dejar de fumar es la mejor decisión que se puede tomar para la salud del corazón.

Controlá los factores de riesgo: Mantené un monitoreo regular de tu presión arterial, niveles de colesterol y azúcar en la sangre. Si padecÉs de hipertensión o diabetes, seguir el tratamiento médico es fundamental para prevenir daños a largo plazo en el corazón y los vasos sanguíneos.

Mantené un peso saludable: El exceso de peso, especialmente alrededor de la cintura, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Una dieta equilibrada y el ejercicio regular son claves para mantener un peso adecuado.

La vida de nuestro corazón no está predestinada. Está en nuestras manos cuidándolo. Cada elección, desde lo que comemos hasta cómo gestionamos el estrés, influye en su capacidad para latir con fuerza durante muchos años. Cuidar nuestro corazón es cuidar nuestra vida.

Un corazón sano tarde al ritmo de una mente en paz

“La conexión entre la mente y el cuerpo es innegable, y en ninguna parte es más evidente que en la relación entre la salud mental y la salud cardiovascular. Durante mucho tiempo, el bienestar del corazón se ha asociado casi exclusivamente con la dieta y el ejercicio, pero la ciencia moderna nos demuestra que el estrés, la ansiedad y la depresión son factores de riesgo tan significativos como la mala alimentación o el sedentarismo. El estrés crónico, por ejemplo, libera hormonas como el cortisol y la adrenalina que, si bien son útiles en situaciones de peligro, en exceso pueden aumentar la presión arterial y el ritmo cardíaco, dañando las arterias y el corazón con el tiempo”, argumentó Donadi.

La depresión y la ansiedad no solo son emociones; tienen efectos biológicos directos. Se ha demostrado que las personas con trastornos del estado de ánimo tienen una mayor incidencia de enfermedades cardíacas. El cuidado de nuestra salud mental, a través de la meditación, el yoga, la terapia o simplemente dedicando tiempo a actividades que disfrutamos, es una de las mejores inversiones que podemos hacer para la salud de nuestro corazón.

“Un corazón tranquilo es un corazón que late con menos esfuerzo y que está mejor preparado para enfrentar los desafíos de la vida, garantizando así un bienestar integral y duradero”, concluyó.

