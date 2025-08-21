Un intento de lavado de imagen, que salió mal, y una noticia desmentida: La novela de La China, Wanda a Icardi escribió un nuevo capítulo

El triángulo que conforman Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez no para de generar contenido para la prensa de espectáculos argentina. Este jueves un intento de confirmación de embarazo y un video que se volvió viral en las redes queriendo cambiar una imagen hacen las delicias de los periodistas enfocados en el entretenimiento.

La novela argentina que protagonizan Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia La China Suárez escribió un nuevo episodio este jueves. Lo primero que sucedió llegó desde Estambul de manos de la nueva novia del delantero del Galatasaray apuntando a que quieren dar vuelta la calificacion de “manicero” (también manisero) que recae sobre el futbolista.

“Buen día, buenas tardes.Él siempre con una sonrisa”, escribió la China Suárez sobre un clip compartido en una hisoria en su cuenta de Instagram. La publicación hubiera pasado desapercidia, tal vez, si no hubiera sido por el hecho de que el futbolista del club Galatasaray de la liga turca se encontraba en ropa interior.

El clip muestra a Icardi en boxers y, justo, el sol le da sobre las partes más pudendas del futbolista, quien recibe el apodo de “manicero” en las redes desde que se viralizó un video que lo muestra desnudo. Rápidamente las redes se hicieron eco y la lluvia de memes y títulos irónicos como “ella quería mostrar que el no es manicero”.

Luego de esto, Wanda Nara sumó más leña al fuego al dejar entrever que La China Suárez estaría esperando su primer hijo con Mauro Icardi.

Mientras la ex Cris Morena se encuentra en Turquía acompañando al futbolista del Galatasaray, Wanda Nara fue abordada por una serie de programas de televisión a la salida del aeropuerto. Fue en ese momento cuando la empresaria deslizó que la actriz estaría embarazada.

Si bien por el momento ni La China Suárez ni Mauro Icardi se pronunciaron públicamente acerca del rumor, un periodista muy cercano a la actriz salió a desmentir la versión de Wanda.

“Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengan la noticia que todos nos imaginamos”, dijo Wanda ante las cámaras de los programas de espectáculos al llegar a Ezeiza.

Rápidamente, los noteros le consultaron si se refería a un posible embarazo y Wanda respondió: “Yo ya la sé, me lo contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”.