Un inesperado cambio de hábitos: Mirá lo que el cantante Axel planea para su futuro

El cantante explicó que quiere convertirse en sacerdote y que el hecho de tener hijos no es un impedimento.

Axel cumple 25 años de carrera musical, y en este contexto en que saca su nuevo material y realiza una gira promocional, en una entrevista reciente contó que quiere convertirse en sacerdote cuando cumpla 60 años.

“En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a hacer. Dios me dio la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte como ‘Celebra la vida’, ‘Amo’, ‘Te voy a amar’, ‘Tu amor por siempre’”, comenzó diciendo en la entrevista en el stream Lapré de Telefé.

“¿Sos creyente? Que nombrás mucho a Dios”, le preguntó el conductor del stream, Grego Rosello. “Soy re creyente en Dios. Yo de chico era monaguillo”, sorprendió el músico.

“¿Te imaginás que entrás a misa el domingo y es Axel?”, dijo el conductor al aire a modo de broma. Sin embargo, el cantante se mostró muy contundente con su afirmación: “Sí, sí, lo voy a hacer. El otro día lo decía en una entrevista“.

Como Axel es padre, surgió en la misma nota la pregunta si podía ser cura a pesar de tener hijos. “Sí, sí, ya sí. Depende igual que… qué rama también.Hace un par de meses sentí como una bajada así de línea de arriba. Y dije: ‘Yo siempre quise ser franciscano’. Yo soy devoto a San Francisco de Asís“, confió.

“A partir de los 60 por ahí la curva de la vida está un poco más relax. Me dije: ‘No voy a quedarme con esa espina de, de ser franciscano algún día’“, concluyó sobre su deseo al llegar a su sexta década de vida.