Un golpe devastador: Evren y Naz se irán a vivir juntos y dejarán a Bahar destrozada

Las noches de El 9 Televida volverán a sacudirse con un giro dramático imperdible en Bahar. Entre este jueves y viernes, la ilusión de la protagonista por construir un futuro junto a Evren se hará añicos en los pasillos del hospital.

El drama, las ilusiones rotas y los giros inesperados continuarán dominando la pantalla de El 9 Televida en los próximos episodios de Bahar, la exitosa novela turca que conquista a todos los mendocinos. En la recta final de la semana, la historia de amor y desamor vivirá uno de sus momentos más dolorosos para la protagonista.

La dura revelación en los pasillos del hospital

Mientras Bahar caminaba por las instalaciones médicas reflexionando sobre cómo una persona especial puede cambiarlo todo, la ilusión se romperá en mil pedazos al cruzarse sorpresivamente con Naz y Evren.

Aunque en un principio se alegrará al ver que Naz ya cuenta con el alta médica y que el bebé se encuentra fuera de peligro, la felicidad durará un suspiro. Con una sonrisa, Naz le soltará la noticia que Bahar jamás imaginó escuchar: “Evren y yo hemos decidido vivir juntos”. Ante la consulta, Naz justificará que, debido al riesgo del embarazo, es la mejor decisión para los dos.

El silencio de Evren y el llanto desgarrador de Bahar

El golpe más duro para la doctora llegará al comprobar que Evren no emitirá palabra alguna y ratificará la decisión con su propio silencio. Incapaz de contener la compostura por más tiempo, Bahar se despedirá educadamente, les deseará una pronta recuperación y se alejará con rapidez por el pasillo.

Destrozada y completamente en lágrimas, comprenderá que aquel lugar especial que creía ocupar en el corazón de Evren quedará definitivamente ocupado por Naz y el bebé en camino. La distancia entre ambos se tornará insalvable y marcará un antes y un después en la trama.

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