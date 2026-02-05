Un golpe de realidad deja a Bahar en el suelo, literalmente

La protagonista logró lo imposible al salvar la vida de un paciente crítico en las noches de El 9 Televida. Sin embargo, en medio del éxito, un descubrimiento visual sobre Rengin la dejó al borde del abismo.

El fenómeno turco que conmueve a Mendoza no da tregua. En la última emisión de Bahar, por El 9 Televida, la tensión en el hospital alcanzó niveles insoportables. Todo comenzó con una trampa orquestada por el propio Timur, quien, en complicidad con su amante Rengin, buscaba el fracaso de su esposa tras la filtración de unas fotos del influyente paciente Ziyan. El plan parecía perfecto: ver a Bahar destruida y fuera de la institución.

Timur, burlándose de la jugarreta que le ha hecho a Bahar, le ha dicho a Rengin que sus días en el hospital están contados. Las fotos filtradas del señor Ziyan, uno de los pacientes más importantes, han sido la causa, y todo esto ha sido culpa de Bahar, tal y como le ha dicho.

Al escuchar sus palabras, Rengin no ha podido esconder su alegría al ver que las cosas no han salido bien para Bahar. Esto es lo que más deseaba: verla fracasar.

El señor Ziyan, muy enfadado con Bahar, le ha amenazado con destruirla. Sin embargo, en ese mismo instante, ha sufrido un infarto. Ha sido trasladado rápidamente a urgencias, y tanto Seren como Bahar han hecho todo lo posible para salvarle la vida.

La tensión ha aumentado mientras el equipo médico, encabezado por el doctor Reja, con Evren, Rengin y Timur presentes, observaba a Bahar con la esperanza de que lograra salvar al paciente. La situación se ha vuelto desesperante, ya que Ziyan no tenía pulso.

Seren ha intentado, sin éxito, reanimarlo, dándolo por perdido, mientras Bahar, esperanzada, ha seguido haciendo el masaje cardíaco. Después de un esfuerzo agotador, ha conseguido que el hombre recupere el pulso.

Sin embargo, en ese momento, al ver la pulsera de Rengin, que es idéntica a la que ella lleva, Bahar ha sufrido un mareo repentino y ha caído al suelo.