Un escandaloso cruce entre Yanina Zilli y Solange Abraham empañó el “desafío alarmas” en Gran Hermano

Lo que empezó como una divertida tarde de prendas y disfraces terminó de la peor manera. La exvedette estalló a los gritos contra la modelo en medio de una actividad. Además: el descontrolado desnudo masivo de los participantes y el “reinado” de Yipio. Mirá el video completo en elnueve.com.
La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada es una verdadera montaña rusa de emociones que pasa de la risa al odio en cuestión de segundos. Durante la tarde del domingo, los participantes se sometieron al adrenalínico “desafío alarmas”, una dinámica propuesta por el ojo que todo lo ve para ganarse un beneficio especial. Sin embargo, lo que prometía ser una jornada de pura distracción terminó detonando una feroz pelea en el living de la casa más famosa del país, un contenido exclusivo que ya hace vibrar la pantalla de El 9 Televida.
La encargada de leer las reglas del juego fue Titi Tcherkaski, la líder de la semana. La consigna era clara: cada vez que sonara una sirena, un jugador debía correr al box de intercambio para retirar una caja con una orden que debía cumplirse a contrarreloj. Si lograban superar todas las misiones, el dueño de casa los recompensaría con un premio espectacular.
Pincoya en modo “Titanic” y ropa afuera para todos
Las primeras directivas de Gran Hermano llenaron el ambiente de risas. Una de las primeras cajas obligó a Jennifer “Pincoya” Torres y a Juan Carlos “JC” López a recrear la icónica y romántica escena de Titanic en la proa del barco. Los teléfonos de la casa también cobraron protagonismo: Cinzia Francischiello se convirtió en una desopilante vendedora de infomerciales al grito de “¡llame ya!”, mientras que Yanina Zilli tuvo que protagonizar un videoclip musicalizado por el clásico de Paz Martínez, Una lágrima sobre el teléfono.
El momento de mayor descontrol y desparpajo llegó cuando la alarma sonó para Tamara Paganini. El Big les ordenó a todos los hermanitos armar una soga humana uniendo prendas de vestir, la cual debía alcanzar la distancia exacta entre la puerta del confesionario y la puerta principal de la casa. “¡No tengo nada abajo de la bata!”, se lamentó Tamara, mientras el resto de los competidores comenzó a sacarse absolutamente todo, quedando al borde del desnudo total para poder cumplir con el objetivo.
El estallido de Yanina Zilli contra Solange Abraham
La diversión y el clima festivo se hicieron añicos en un segundo cuando el grupo cumplía la prenda de bailar todos juntos al ritmo de Pa’ la Selección, el hit de La T y la M. En medio de la coreografía, Solange Abraham rozó sin querer a Yanina Zilli con un banderín, desatando la furia contenida de la exvedette, quien frenó el baile y la cruzó con total violencia verbal:
“No me toqués porque vos no sos mi amiga, vos sos la agresiva, pendeja”.
Solange quedó completamente helada ante semejante embate y, sin espacio para defenderse ante los gritos de su compañera, rompió en llanto y se vio obligada a refugiarse en la habitación para realizar su descargo.
Mimos, Chiquititas y el “reinado” de Yipio
Intentando bajar la tensión, el juego continuó con Brian Sarmiento lookeado con galera y maquillaje al mejor estilo Aníbal Pachano para transformarse en mimo, mientras que Steffany “Campanita” Pereira, Juanicar y Paganini le pusieron nostalgia a la tarde recreando una coreografía de Chiquititas.
La gran ganadora de la jornada dominical fue la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos, a quien la suerte de las cajas la bendijo con el beneficio de ser “tratada como una reina”. Haciendo uso de su corona temporal, obligó a Solange y a Cinzia a que le hicieran masajes y la abanicasen, y aprovechó para tirarle un picante dardo a Luana Fernández, ordenándole que “se tape toda” por primera vez en el reality.
Finalmente, tras haber completado las prendas a pesar del violento cruce, Gran Hermano premió el esfuerzo de los jugadores con una descomunal merienda que les devolvió la energía justo antes de enfrentar el verdadero desafío semanal por el presupuesto de la comida.