Un “escándalo de emociones y talento abrumador” empujó a Lali a tomar una drástica decisión en La Voz Argentina

La batalla de Valentino Rossi y Lucas Rivadeneira del Team Lali le complicaron la noche a la coach. Con las emociones a flor de piel la cantante tomó una drástica decisión que le complica todo de cara a las últimas batallas que se vienen en El 9 Televida.

La de Valentino Rossi y Lucas Rivadeneira del Team Lali que se vio este miércoles en La Voz Argentina por El 9 Televida, fue abrumadoramente emocionante. A tal punto que la reina del pop argentino tomó una drástica decisión que la puso aún más en aprietos. En las batallas que se vienen deberá desechar a una dupla y más, ya que su equipo está superpoblado.

“Cuando uno habla de batallas en La Voz Argentina,esto es una batalla de las complicadas”, expresó Lali charlando con Dillom, en la previa que mostraba a los participantes en los ensayos del tema. De esta manera, ya se anticipaba a lo que se le vendría este miércoles.

Finalmente, cuando los participantes del Team Lali realizaron su performance, dejaron a todos sorprendidos y Lali no pudo ocultar su preocupación. “Esta vez renuncio de verdad. No voy a ser cómplice de ustedes en esta maldad que hacen”, expresó la coach.

Valentino Rossi y Lucas Rivadeneira interpretaron el tema Lay me down de Sam Smith a tal punto que pusieron piel de gallina a Lali, a todo el jurado y la fuerza de la emoción se coló por las pantallas de televisión generando repercusión hasta en las redes. Y así lo manifestó su propia coach cuando les hizo la devolución: “Yo a nivel técnico no me siento para nada digna de decirle algo a ustedes dos, más que agradecerles la entrega que han tenido, lo bien que sonaron, dejaron el corazón. Porque no solo tienen voces espectaculares, a mí me fascina como interpretan los dos. Cada parte solista me ponía la piel de gallina y juntos ya era un escándalo de emociones. Me hacen sentir muy privilegiada porque los dos me eligieron y eso no les puedo explicar la emoción que me genera, no hay nada más bello que ver talento tan abrumador como el que tienen los dos”.

Finalmente, Nico Occhiato le dijo que tenía que tomar una decisión, y tras dudarlo un momento la coach anunció: “Obvio que me voy a quedar con los dos, ¿qué les pasa? ¿Se piensan que estoy loca yo? ¿Se piensan que no uso mi bala?”. Entre risas, la coach comenzó a disparar con los dedos: “Soy la vieja del ‘pa, pa, pa’“.

“¿Cómo no van a seguir en este show, chicos? Ha habido batallas increíbles en las que dudé, porque es muy difícil elegir a uno entre dos cantantes increíbles. Pero llegaron ustedes y dije ‘acá hay que usar esta bala que nos permite el programa’. Miren si estas dos personas no van a seguir cantando en este show, por favor”, expresó Lali.

En ese momento, Occhiato le recordó que ya no podrá usar más este beneficio y que luego, en otra batalla, deberá dejar afuera a dos participantes. Para saber a quién deja afuera de su equipo la reina del pop en las batallas que restan no te despegués de El 9 Televida.