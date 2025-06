Un domingo dedicado a papá se viene en La Peña de Morfi

El programa de los domingos al mediodía de Canal 9 Televida se viene con cantantes y música dedicada a papá. Mirá quiénes visitarán a Diego Leuco y Lizi Tagliani el próximo 15 de junio.

Este domingo 15 de junio no será un domingo más en La Peña de Morfi, es que con motivo de la celebración del Día del Padre, la producción de Diego Leuco y Lizy Tagliani tiene preparado un programa muy especial que vas a poder disfrutar en Canal 9 Televida.

ste domingo 15 de junio a partir de las 13 horas tendrán una emisión especial por el día del padre, con las canciones de Diego Torres como una de las principales atracciones. Así podrá hablar de su presente musical y de su novia Marina Díaz.

También, estará El Polaco para llenar de cumbia en estudio y, probablemente, hablar de su reciente ruptura con Barbie Silenzi. Por otro lado, para el rock estará Silvestre y La Naranja, quienes participaron hace poco más de un mes de la maratón otoño de Canal 9 Televida.

En la Pulpería, como todos los fines de semana, acompañará a los conductores Barby Franco. Además, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán todas sus recetas y Ariel Rodríguez llegará con las noticias del deporte.

Finalmente, todo el humor llegará de la mano de Pichu Straneo, Nazareno Mottola y Marcelo Ruiz Díaz, para terminar la tarde a puras risas.

Cabe destacar que esta semana Lizy Tagliani debía encontrarse con Viviana Canosa en la justicia pero el hecho no tuvo lugar porque la periodista y denunciante no se presentó. “Viviana no se quiso cruzar con Lizy y no se pidieron disculpas, se van a ofrecer más pruebas. ‘No hay motivos para retractarse cuándo te avala la verdad’, no hay acuerdo. Y, lejos de pedirle disculpas, ratifica lo expuesto”, explicó al aire de Lape Club Social la periodista Paula Varela.

Desde las acusaciones que Canosa vertió en su programa la vida de la conductora de La Peña dio un vuelco inesperado.

No te pierdas el programa especial por el día del padre que La Peña de Morfi tiene preparado para este domingo 15 de Junio en Canal 9 Televida.