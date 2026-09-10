“Un DNI que no cambia el camino”: las misteriosas y conmovedoras palabras de Lizy Tagliani tras la firma que selló la identidad de su hijo

En medio de un proceso repleto de lagrimas, resiliencia y esperanza, Lizy Tagliani compartió una postal íntima que tocó las fibras más profundas de sus seguidores. Seguí leyendo y descubrí de qué se trata.

Hay instantes que se congelan en la memoria para siempre, pequeñas firmas sobre papel oficial que no solo completan una planilla, sino que trazan de forma indeleble el mapa de un destino compartido. En las últimas horas, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot vivieron uno de esos momentos mágicos y profundamente esperados junto a su hijo Tati.

A través de sus redes sociales, la conductora sorprendió al publicar la emotiva secuencia en la que el niño estampó su trazo en el documento nacional de identidad que porta de manera oficial el apellido familiar: Nebot. La postal, lejos de ser una mera formalidad administrativa, escondía una lección de vida y un mensaje repleto de ternura.

“Un sello que guarda una pequeña parte de tu historia”

Desbordada de emoción, Lizy le dedicó a su pequeño unas palabras que combinan poesía, intuición de madre y una mirada llena de luz sobre los derechos de la infancia: “Trámite que se vuelve un momento mágico. El sello que guarda hasta que vos quieras saber una pequeña parte de tu historia. Un DNI que no cambia el camino de tu vida, sino que redirecciona el mapa para llegar hasta donde quieras ir, tomado de nuestras manos. Te amamos Tati Nebot”, escribió la artista.

En el mismo relato, entre la conmoción y la risa cotidiana de su hogar, la artista reveló el pícaro detalle que se convirtió en la banda sonora de este nuevo capítulo: el niño no deja de repetir una palabra que derrite a su entorno. “Amamos ser tu familia, mamá y papá papá papá papá… Nunca escuché decir tantas veces ‘papá’. Un Sebastián Nebot que siempre sonríe y disfruta de esa canción”, confesó entre risas.

El refugio de una familia que venció la tormenta

La concreción de la identidad legal de Tati representa para la pareja la coronación de un camino marcado por el amor incondicional, especialmente tras haber superado las vicisitudes y los momentos más dolorosos del proceso. Tiempo atrás, cuando la tormenta mediática amenazó con empañar el sueño de la adopción, la propia Lizy reconoció que fue la mirada de su hijo la que le otorgó una fortaleza impensada.

Hoy, las heridas del pasado dan paso a la certidumbre de un abrazo infinito. La imagen del pequeño Tati firmando su propio DNI abrazado al apellido Nebot no hace más que ratificar que el verdadero hogar no lo definen los papeles, sino la voluntad inquebrantable de amarse todos los días.

Cabe recordar que la misma Lizy, en su paso por PH, el programa de los sábados de El 9 Televida, le confesó al mismo Andy Kusnetzoff que las acusaciones de Viviana Canosa, que la señalaron en 2025 como parte de una supuesta red de pedofilia junto a otros famosos, la llevaron a un límite emocional extremo.

“Yo me quería ir a un edificio, a lo más alto, subirme a la terraza y citar a estas personas a que lo digan adelante mío o me tiraba”, relató Lizy conmovida, dejando en evidencia la magnitud del dolor que atravesó. La frase sintetiza el momento más oscuro de su vida, marcado por la presión mediática y el hostigamiento público.

Hoy, todo parece haber quedado atrás y Lizy disfruta del amor de su familia.