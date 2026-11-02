“Un día de mucha emoción”: el conmovedor orgullo de Cris Morena y Gustavo Yankelevich tras el primer triunfo de su nieto Valentín en el TC2000

El automovilismo nacional fue escenario de un momento inolvidable cargado de misticismo y profunda sensibilidad familiar. En el autódromo Parque Ciudad de General Roca, en Río Negro, Valentín Yankelevich conquistó su primer triunfo en la categoría TC2000 a bordo de su Toyota Corolla Cross GRS. La hazaña desató una ola de orgullo en sus abuelos, la reconocida productora Cris Morena y el empresario Gustavo Yankelevich, quien celebraron el logro en redes sociales.

En su décima presentación dentro del automovilismo profesional, Valentín Yankelevich concretó el sueño por el que trabajó incansablemente durante toda la temporada. Partiendo desde el tercer lugar de la grilla en el circuito rionegrino, el joven ejecutó una maniobra magistral en la primera vuelta para arrebatarle el liderazgo a sus competidores y mantener la punta con solvencia hasta cruzar la bandera a cuadros, coronando además el 1-2-3 definitivo de su escudería, el GAZOO Racing Argentina.

La épica victoria no solo marcó un hito en su incipiente carrera deportiva, sino que estuvo atravesada por una carga afectiva conmovedora que trascendió la pista.

“Le hablé en la vuelta previa”: el recuerdo presente de Romina Yan

Tras bajarse del vehículo, Valentín confesó la conexión espiritual que mantuvo con su mamá, Romina Yan, durante los momentos previos al semáforo verde: “En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, relató emocionado.

Más tarde, en su cuenta oficial de Instagram, el piloto volcó su gratitud hacia el equipo técnico, sus compañeros, su novia Alfonsina Servent y sus seres queridos, cerrando con un mensaje conmovedor: “Por último, quiero agradecerle a mi mamá que me cuida y acompaña cada minuto y no tengo dudas de que estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta. Ojalá sea la primera de muchas”.

La profunda emoción de Cris Morena y Gustavo Yankelevich

La respuesta de sus célebres abuelos no se hizo esperar en el mundo digital, expresando la inmensa alegría de ver al joven alcanzar la cima del podio:

Las palabras de Cris Morena: “¡Maravilloso nietito querido! Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño. Tu primera victoria en el TC2000 es apenas el comienzo de todo lo que se viene. Te amo y te admiro muchísimo. ¡Felicitaciones, campeón!”, manifestó la creadora de éxitos televisivos.

El mensaje de Gustavo Yankelevich: Por su parte, el histórico productor le dedicó emotivas líneas destacando el afecto que cosechó su nieto en el ambiente motor: “¡Valen querido! Es un día de mucha emoción, siento que por fin llegó lo que tanto deseaste. Lo que más me conmovió es cómo te lo festejaron tus compañeros de equipo. Te felicito”.

Con trabajo, templanza y el cobijo incondicional de una familia que lo acompaña a cada paso, Valentín Yankelevich abre un nuevo y promisorio capítulo en el deporte nacional.