Un detalle de Sinan pondrá a Ferit y Seyran a temblar de furia y miedo en Amor a Cualquier Precio

Amor a Cualquier Precio se bifurca en dos temáticas, que igualmente, tienen la misma raíz; la historia de amor de Ferit y Seyran como sustento. Mirá lo que se viene a la novela turca de las noches de El 9 Televida.

Ferit y Seryan ahora conviven, de nuevo, bajo el mismo techo. La tensión está en su punto más álgido y va a ir subiendo, pero un detalle de parte de Sinan hará que los protagonistas del suceso televisivo del 2025 en El 9 Televida vuelvan a poner los pies en la tierra y a tomar consciencia del peligro que corre la joven, aún dentro de la mansión Korhan. Acá te dejamos un adelanto de lo que se viene en Amor a Cualquier Precio.

La tensión, el deseo y la nostalgia son un coctel explosivo para Ferit. El hecho de que Seyran viva bajo el mismo techo que el impulsivo e inmaduro Korhan es como haber encendido la mecha de una bomba que inexorablemente va camino a estallar. Y la cosa se va a poner cada segundo más y más “quenchi”, dirían los brasileños. Pero hasta acá te vamos a adelantar. Para saber qué va a pasar: El 9 Televida.

Lo que sí te vamos a anticipar es la parte que pincha ese globo de felicidad en el que se empiezan a meter Ferit y Seyran. De la mano de alguien de adentro de la mansión, Sinan hará una jugada que los traerá a los amantes cósmicos de la serie más vendida de Turquía al mundo entero, de vuelta a la realidad.

Con afán de buscar respuestas al cambio de actitud de Seyran, Ferit la sigue hasta el dormitorio de la mansión, que en otra época fue su nidito de amor, pero ahora lo que encontrarán arriba de la cama los dejará no sólo llenos de miedo sino también con preguntas.

Seyran encontrará en los brazos de su madre Esme el consuelo que necesita y la fuerza para poder atravesar este momento de tensión y miedo que la presiona.

No te contamos más. Para saber cómo avanza esta tormentosa historia de amor que supo conquistar cada rincón del planeta al que llegó, te invitamos a que sigas disfrutando de los episodios de Yalı Çapkını en El 9 Televida.