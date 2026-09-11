Un consejo que cambiará todo en Bahar: las emotivas palabras de consuelo para Seren en una noche decisiva

La encrucijada sentimental entre Seren y Uras alcanzará un punto de máxima emoción en la emisión de este viernes por la noche en El 9 Televida. En medio de las dudas sobre su divorcio y el dolor acumulado, Seren encontrará en Bahar una voz de contención sincera. Mirá lo que le aconseja.

Los pasillos del hospital se convertirán en el escenario de una de las conversaciones más íntimas y conmovedoras de la semana en la pantalla de El 9 Televida. En el capítulo de este viernes por la noche de Bahar, la protagonista mantendrá un mano a mano revelador con Seren en un momento crítico para el matrimonio de la joven doctora con Uras.

Aprovechando la tranquilidad del lugar, Seren se acercará a Bahar para confesarle que Uras le pidió disculpas por los recientes conflictos y que no sabe qué camino tomar. Aunque Bahar insistirá en que respetará la decisión que tome respecto a una posible separación, la joven le hará ver entre risas que descubrió su verdadera intención: mover los hilos en silencio para propiciar una reconciliación.

“No escuches tu ira, escucha a tu corazón”

Tras reconocer su deseo de verlos juntos, Bahar cambiará el tono hacia una conversación profunda e invitara a Seren a reflexionar sobre el peso del perdón y el compromiso en una relación de pareja: “Casarse es fácil. Lo difícil es seguir. No escuches tu ira, escucha a tu corazón. Si quieres darle otra oportunidad, hazlo. Y si no, si decides terminar, estaré contigo. Esta vez de verdad”, le expresará Bahar con ternura a la joven doctora.

Un vínculo que trasciende el conflicto

El gesto de contención conmoverá profundamente a Seren, a quien Bahar le reafirmará el enorme cariño que siente por ella, considerándola prácticamente como a una hija más dentro del núcleo familiar.

El desenlace de esta conmovedora charla y la determinación final sobre el destino de la pareja se podrán ver este viernes por la noche en la pantalla de El 9 Televida.